МЧС объявило штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности в Крыму с 9 по 12 июня

ГУ МЧС по РК распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. В частности, с 9 по 12 июня в Крыму ожидается высокая пожарная опасность.

Напомним, что в связи с высокой пожарной опасностью, на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Кроме того, с 12 мая продлён срок ограничения пребывания граждан в лесах на 21 день.

Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республики Крым, — подчеркнули спасатели.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

— посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

— разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

— выжигать сухую растительность;

Стоит также отметить, в 2020 году на территории Республики Крым произошел 51 лесной пожар. Основная причина данных возгораний — неосторожное обращение населения с огнём. Также фактором, усугубляющим противопожарную обстановку, становятся изменения климатических условий.

Обращаем внимание граждан, что штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тыс. рублей. Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым призывают граждан отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила пожарной безопасности.

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