МЧС предупреждает: погода в Крыму ухудшится. Штормовое предупреждение на 18 и 19 февраля

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 18 и 19 февраля.

В связи с выходом южного циклона днем и до конца суток 18 февраля, 19 февраля в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки туман, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с, — говорится в сообщении.

В данных условиях, отмечают в чрезвычайном ведомстве, высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Крымские спасатели просят жителей и гостей полуострова исключить на эти дни выход и выезд в горно-лесную местность, а также выход на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находится вблизи береговой линии моря во время шторма, по возможности не пользоваться личным транспортом, быть предельно внимательными при дорожном движении. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам «101» или «112».

О погоде на полуострове — на сайте КрымМЕТЕО .