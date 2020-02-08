МЧС призывает жителей и гостей Крыма соблюдать все правила безопасности при ухудшении погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий с 5 по 7 февраля личный состав МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК находится в повышенной готовности.

Уточнены планы взаимодействия с органами управления Республики на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове, силы и средства находятся в готовности к реагированию, — проинформировал министр ЧС РК Сергей Шахов.

Министр отметил, что информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб.

Исходя из прогноза, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, повалом деревьев, порывами линий связи и электропередач; с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта, — проинформировал министр.

В МЧС призвали граждан быть благоразумными при передвижении на дорогах полуострова, при планировании походов или поездок в горно-лесную зону, а также при выходе в акватории Черного или Азовского морей.

В связи с метеоусловиями мы призываем туристов быть благоразумными при планировании прогулок в горно-лесную местность! Погодные условия, их резкая переменчивость, а также сложный рельеф в крымских горах могут сыграть с вами недобрую шутку. Так, например, туман в горах опускается за считанные минуты и вы можете оказаться дезориентированы на местности, — подчеркнул Сергей Шахов.

Автомобилистам необходимо предусмотреть возможные негативные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными. Спасатели напоминают, что на некоторых участках дорог могут наблюдаться заморозки и гололедица, поэтому водители должны не только подготовить свой автомобиль к эксплуатации в условиях зимы, но также быть крайне осторожными при движении на дорогах полуострова. Также аккуратными и внимательными следует быть пешеходам, особенно при переходе автодорог. Кроме того, после осадков некоторые места на полуострове становятся непроходимы для автомобилей из-за размытия грунта, в связи с чем МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам не съезжать с асфальтированной дороги.