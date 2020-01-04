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МЧС Республики Крым предупреждает водителей: на отдельных участках дорог возможна гололедица

МЧС Республики Крым предупреждает водителей: на отдельных участках дорог возможна гололедица

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:40 04.01.2020

МЧС Республики Крым напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать меры предосторожности на дорогах. Согласно прогнозам,  на отдельных участках дорог  возможна гололедица, особенно в ночное и утреннее время. Днем местами небольшой дождь,  в горах со снегом.

Как подчеркнул министр ЧС РК Сергей Шахов, погода на полуострове постоянно меняется, поэтому автомобилистам необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными.

МЧС Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения  в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах, — отметил Сергей Шахов.

По его словам, на отдельных участках крымских дорог существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП или осложнённых условий для движения транспорта, особенно в низинных участках местности, на затяжных спусках и подъёмах, опасных поворотах.

МЧС Республики Крым предупреждает водителей: на отдельных участках дорог возможна гололедица

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