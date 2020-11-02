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МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности
Фото: МЧС РК

МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 02.11.2020

Сегодня ночью, в 2:06 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе Белой Скалы (Белогорский район) в грязи застрял автомобиль. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха требовалась помощь спасателей.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Шахов отметил, что специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации.

Погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за дождя, поэтому спасатели МЧС Республики Крым настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы, — подчеркнул Сергей Шахов.

Для оказания помощи, к месту происшествия выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». С помощью лебедки и такелажного оборудования автомобиль был извлечен из грязи. К счастью, никто не пострадал. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

  • по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при сложных погодных условиях;
  • следите за устанавливаемыми на дорогах знаками, движение может быть запрещено на некоторых дорогах и перевалах полуострова;
  • во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;
  • необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
  • проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов.

МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности

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