Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | МЧС: с 1 декабря, в случае неблагоприятной погоды, возможно ограничение движения на дорогах Крыма

crimeapress_news

verevo
МЧС: с 1 декабря, в случае неблагоприятной погоды, возможно ограничение движения на дорогах Крыма
Фото: МЧС РК

МЧС: с 1 декабря, в случае неблагоприятной погоды, возможно ограничение движения на дорогах Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:04 16.11.2021

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев сообщил, что с 1 декабря, в случае неблагоприятных погодных условиях в зимнее время, возможно временное ограничение движения транспортных средств на некоторых дорогах Крыма (как регионального, так и межмуниципального значения).

Ограничение движения может действовать в период с 1 декабря по 1 марта. В период выпадения осадков, гололедицы на некоторых участках горных дорог, движение ограничивается для всех видов механических транспортных средств. Мы призываем жителей и гостей полуострова учитывать этот факт и следить за устанавливаемыми знаками на дорогах, — сообщил Сергей Садаклиев.

Министр уточнил, что   перечень автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального и межмуниципального значения Республики, на которых предусмотрено  введение временных ограничений или прекращения движения в зимний период утвержден министерством транспорта Крыма.

МЧС: с 1 декабря, в случае неблагоприятной погоды, возможно ограничение движения на дорогах Крыма

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.