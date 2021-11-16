МЧС: с 1 декабря, в случае неблагоприятной погоды, возможно ограничение движения на дорогах Крыма

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев сообщил, что с 1 декабря, в случае неблагоприятных погодных условиях в зимнее время, возможно временное ограничение движения транспортных средств на некоторых дорогах Крыма (как регионального, так и межмуниципального значения).

Ограничение движения может действовать в период с 1 декабря по 1 марта. В период выпадения осадков, гололедицы на некоторых участках горных дорог, движение ограничивается для всех видов механических транспортных средств. Мы призываем жителей и гостей полуострова учитывать этот факт и следить за устанавливаемыми знаками на дорогах, — сообщил Сергей Садаклиев.

Министр уточнил, что перечень автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального и межмуниципального значения Республики, на которых предусмотрено введение временных ограничений или прекращения движения в зимний период утвержден министерством транспорта Крыма.