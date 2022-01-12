МЧС: ситуация, связанная с неблагоприятными погодными условиями в Крыму – на контроле

«Погодных» ЧС в Крыму не зафиксировано.

В МЧС отметили, что несмотря на ухудшение погодных условий в Крыму чрезвычайных ситуаций не зафиксировано (ДТП – не в счет). Все социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме.

Температура воздуха в горной местности до -7 С, на остальной территории Республики Крым до -4 С. Максимальные порывы ветра зарегистрированы: в горах до 20 м/с, на остальной территории до 15 м/с, — сообщили в МЧС РК. — Ангарский и Грушевский перевал — проездные. На дежурстве от РСЧС находится 94 человека и 30 единиц техники.

Отметим, что за ночь сотрудники крымского МЧС трижды оказывали содействие в ликвидации последствий ДТП, возникших в сложных погодных условиях.

О погоде в Крыму подробно — ЗДЕСЬ .

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