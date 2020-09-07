МЧС: во время проведения фестиваля «Таврида-АРТ» происшествий не допущено

Безопасность фестиваля «Таврида-АРТ», в котором приняли участие более 4 тысяч человек обеспечили сотрудники МЧС России.

В рамках обеспечения пожарной безопасности зон массового пребывания, а также обеспечения безопасности на водных объектах на протяжении проведения фестиваля «Таврида-АРТ» была сформирована группировка РСЧС в составе 336 человек и 60 единиц техники, из них от МЧС России — 54 человека, 9 единиц техники, в том числе 2 плавсредства, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Отметим, что помимо оперативного реагирования и дежурства, сотрудники чрезвычайного ведомства организовывали профилактические мероприятия с участниками, проводили инструктажи по безопасности жизнедеятельности, рассказывали основные правила безопасного пребывания на воде, а также основные правила пожарной безопасности в период особого противопожарного режима.

По завершению фестивального события первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выразил благодарность личному составу за достойное обеспечение пожарной безопасности мероприятия и безопасности участников фестиваля «Таврида-АРТ».

Фото: ГУ МЧС по РК.