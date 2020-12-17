МЧС: замыкание электропроводки стало причиной пожара в крымском селе  

Этой ночью (в 00:18) оперативному дежурному МЧС поступила информация о возгорании в селе Владиславка Кировского района. Огонь охватил хозпостройку.

Огнеборцы оперативно провели боевое развертывание, подали воду в зону горения и в течение 20 минут полностью ликвидировали пожар на площади 5 кв. метров. Пострадавших при данном происшествии нет. По предварительной версии, причиной возникновения пожара могло стать замыкание электропроводки. Окончательную версию установят эксперты, — сообщили в МЧС РК.

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 7 пожаров, из них 3 в нежилом секторе, а также 4 пожара, связанных с возгоранием мусора. Всего с начала года в Крыму ликвидировано уже 3 798 пожаров.