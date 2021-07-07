МЧС: завершаются работы по восстановлению жизнеобеспечения городов и сёл, пострадавших от непогоды в Крыму

Подразделения МЧС завершают комплекс работ по восстановлению инфраструктуры городов и районов, пострадавших от ливней и подтоплений в Крыму.
По состоянию на 18:00 7 июля:
— проведена откачка воды общим объемом около 300 тыс. кубометров на 526 объектах, оказавшихся подтопленными;
— очищена территория общей площадью более 90 тыс. кв. метров, а также русла рек общей протяженностью 29 722 км и отводных каналов – 10 655 км;
— проведена просушка 237 объектов общей площадью более 32 338 тыс. кв. метров;
— проведена дезинфекционная обработка 180 объектов общей площадью более 370 тыс. кв. метров, а также автомобильных дорог общей протяженностью более 300 км.
Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, пострадавшему в результате подтоплений, работают психологи чрезвычайного ведомства.
Всего для ликвидации последствий подтоплений на территории Республики Крым привлечена группировка сил и средств от РСЧС – 1 483 человека и 252 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по РК и МЧС РК.
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