МЧС: завершаются работы по восстановлению жизнеобеспечения городов и сёл, пострадавших от непогоды в Крыму

Подразделения МЧС завершают комплекс работ по восстановлению инфраструктуры городов и районов, пострадавших от ливней и подтоплений в Крыму.

По состоянию на 18:00 7 июля:

— проведена откачка воды общим объемом около 300 тыс. кубометров на 526 объектах, оказавшихся подтопленными;

— очищена территория общей площадью более 90 тыс. кв. метров, а также русла рек общей протяженностью 29 722 км и отводных каналов – 10 655 км;

— проведена просушка 237 объектов общей площадью более 32 338 тыс. кв. метров;

— проведена дезинфекционная обработка 180 объектов общей площадью более 370 тыс. кв. метров, а также автомобильных дорог общей протяженностью более 300 км.

Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, пострадавшему в результате подтоплений, работают психологи чрезвычайного ведомства.

Всего для ликвидации последствий подтоплений на территории Республики Крым привлечена группировка сил и средств от РСЧС – 1 483 человека и 252 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по РК и МЧС РК.