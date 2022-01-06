Мечты сбываются: в Севастополе школьника, желающего служить в МЧС, пригласили на экскурсию в пожарную часть

В Новый год должны сбываться заветные мечты. И одну из них, озвученную севастопольским школьником, исполнили сотрудники МЧС России.

Ученик 4 класса школы № 49 Глеб уверен: став взрослым, обязательно будет спасателем. Он давно просил маму узнать, можно ли побывать в гостях у пожарных и узнать, как работают представители этой благородной профессии. В зимние праздники близкие решили сделать ребёнку такой подарок и договорились об экскурсии. В пожарно-спасательную часть Глеб пришёл не один: компанию ему составили столь же любознательные одноклассники. Для ребят это настоящее приключение: большинство из них впервые в жизни на расстоянии вытянутой руки увидели автомобили, оборудование и экипировку сотрудников МЧС России. Спасатели рассказали, как происходит тушение пожаров, как проводится ликвидация последствий дорожно-транспортных и других происшествий, какие средства чаще всего используются в таких случаях. Но экскурсии от МЧС – не скучная сухая лекция: можно как следует всё рассмотреть, подержать в руках пожарные стволы, рукава, примерить боевую одежду огнеборцев, позируя для памятных фотографий на фоне ярких машин и нарядной ёлки, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.