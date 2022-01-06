реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Мечты сбываются: в Севастополе школьника, желающего служить в МЧС, пригласили на экскурсию в пожарную часть

crimeapress_news



реклама в крыму
Мечты сбываются: в Севастополе школьника, желающего служить в МЧС, пригласили на экскурсию в пожарную часть

Мечты сбываются: в Севастополе школьника, желающего служить в МЧС, пригласили на экскурсию в пожарную часть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:39 06.01.2022

В Новый год должны сбываться заветные мечты. И одну из них, озвученную севастопольским школьником, исполнили сотрудники МЧС России.

Ученик 4 класса школы № 49 Глеб уверен: став взрослым, обязательно будет спасателем. Он давно просил маму узнать, можно ли побывать в гостях у пожарных и узнать, как работают представители этой благородной профессии. В зимние праздники близкие решили сделать ребёнку такой подарок и договорились об экскурсии. В пожарно-спасательную часть Глеб пришёл не один: компанию ему составили столь же любознательные одноклассники. Для ребят это настоящее приключение: большинство из них впервые в жизни на расстоянии вытянутой руки увидели автомобили, оборудование и экипировку сотрудников МЧС России. Спасатели рассказали, как происходит тушение пожаров, как проводится ликвидация последствий дорожно-транспортных и других происшествий, какие средства чаще всего используются в таких случаях. Но экскурсии от МЧС – не скучная сухая лекция: можно как следует всё рассмотреть, подержать в руках пожарные стволы, рукава, примерить боевую одежду огнеборцев, позируя для памятных фотографий на фоне ярких машин и нарядной ёлки, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе

Узнайте больше:  В Херсонесском Свято-Владимирском соборе прошла благотворительная ярмарка

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.