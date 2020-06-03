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Медаль имени Даши Севастопольской за значительный вклад в оказание медпомощи предлагают сделать федеральной
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Медаль имени Даши Севастопольской за значительный вклад в оказание медпомощи предлагают сделать федеральной

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:17 03.06.2020

Напомним, идею создания медали имени Даши Севастопольской, которая будет вручаться за значительный вклад в оказание медицинской помощи, предложил врио Губернатора.

Законопроект об изменениях в закон «О наградах города Севастополя» был внесен в Законодательное Собрание города в конце мая. Сегодня предложение Михаила Развожаева обсудили на комитете по образованию, науке, культуре и спорту. Вице-губернатор Светлана Пирогова отметила, что по предложенному врио Губернатора Севастополя законопроекту «медалью имени Даши Севастопольской награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войн и труда». Депутатский корпус поддерживает инициативу врио Губернатора  Михаила Развожаева и будет ходатайствовать о присвоении награде как регионального, так и федерального значения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Медаль имени Даши Севастопольской за значительный вклад в оказание медпомощи предлагают сделать федеральной

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