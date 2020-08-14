Медики в Севастополе разочарованы зарплатами. Чиновники обещают ситуацию изменить

Напомним, Правительство Севастополя увеличило базовые оклады медицинским работникам в мае 2020 года. Планировалось, что эта мера приведет к повышению привлекательности работы в медицинских учреждениях, а также уменьшит вероятность неравномерного распределения премиального фонда, позволит привлечь специалистов на вакантные позиции, повысит мотивацию к своевременному и качественному исполнению функций, снизит отток специалистов в частные клиники. В результате в среднем базовый оклад медицинских работников составил от 54% до 60% от целевого показателя.

Нам понадобился месяц, чтобы провести полный анализ ситуации по увеличению базовых окладов врачей. Уже сейчас мы видим результаты работы, потому что молодые специалисты стали приходить в больницы. Теперь молодой специалист сразу начинает не с 20 тыс. рублей, а с порядка 40 тыс. рублей. Но так как финансовыми средствами на оплату труда наши учреждения были ограничены на этот бюджетный период, пришлось снизить проценты надбавок. При этом зарабатывать меньше медработники не стали. Однако из-за этого в медицинском сообществе произошло серьезное разочарование, потому что люди справедливо считали, что с повышением окладов они будут получать дополнительные выплаты за стаж, вредность, звание. Если раньше надбавки за выслугу лет устанавливались в размере 30% к окладу, предлагалось после увеличения базовых окладов уменьшить их до 12-15%. В коллективах мы разъясняли, что это сделано в пределах того фонда оплаты труда, который был запланирован. Но по разговорам с медперсоналом, стало понятно, что эта мера не привела к мотивации, а наоборот — к разочарованию. Я считаю, что ситуация выглядит, как несправедливая. Мной принято решение восстановить все постоянные стимулирующие выплаты, и с мая их пересчитать всем медицинским работникам, которые на это имеют право, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Врио Губернатора Севастополя поручил руководителям профильных направлений оперативно подготовить соответствующие нормативные акты и восстановить все надбавки.

Будут восстановлены проценты за вредность, за праздничные и ночные смены, квалификационные категории, выслугу лет и стаж, надбавка к окладу для молодого специалиста, за почетные звания, за научную степень. Таким образом это приведет к значительному повышению оплаты труда медицинских сотрудников, без учета выплат, которые идут в рамках борьбы с COVID. Это касается всех наших учреждений. Считаю, что наши врачи это заслужили. Необходимые средства сейчас изысканы, все расчеты мы провели, — заверил Михаил Развожаев.

Чтобы восстановить все надбавки потребуется около 500 миллионов рублей.

При этом врио Губернатора отметил, что на какое-то время будут сокращены премиальные выплаты медработникам.

У нас есть еще переменные выплаты, которые касаются интенсивности и напряженности работы. Это та часть, которая распределяется главными врачами, она не фиксировалась никогда в трудовых договорах. Эта часть остается стимулирующей. На какое-то время премиальные выплаты могут сократиться, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Кроме того, врио Губернатора Севастополя потребовал привлечь на повышенные ставки новых медицинских специалистов, чтобы поднять качество медицинского обслуживания в городе.

В наших больницах большое количество совмещений ставок, поскольку было трудно найти узких специалистов. В этом году рост заработной платы в сфере здравоохранения Севастополя будет очень существенным. Конкурентоспособность этих ставок сильно повысится. Прошу организовать работу, чтобы привлечь дополнительно медицинских сотрудников на вакантные должности в наши больницы, чтобы существенно улучшить качество оказания медицинской помощи и время ее предоставления. Совместительство не запрещается, но только по очень жесткому обоснованию, когда этот специалист на вес золота, и мы замену не можем найти. Чтобы не было практики, когда эти деньги распределяются по 1,5 ставки среди того же персонала. Качество и скорость оказания медицинских услуг в таком случае не улучшится. Такую работу с главными врачами нужно провести, — поручил Михаил Развожаев.