Мединский: на переговорах с Украиной позиции России по Крыму и Донбассу неизменны

Россия и Украина продолжают переговоры по видеосвязи, позиции Москвы по Крыму и Донбассу неизменны. Об этом написал в пятницу в своем Telegram-канале руководитель российской делегации, помощник Президента РФ Владимир Мединский.

Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны, — написал Мединский, сопроводив публикацию фотографиями российской и украинской делегаций.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся первый за более чем три недели очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Российская сторона оценила итоги этого раунда как «позитивное движение вперед». Как заявил по его итогам Мединский, возглавляющий российскую делегацию, письменные предложения Киева, переданные на этой встрече, содержат положения об отказе Украины от вступления в НАТО и ядерного оружия, а также о фиксации безблокового статуса страны.

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