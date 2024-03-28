«Меганом»: молодые художники, фотографы и арт-менеджеры объединятся в Академии в сообщество

С 13 по 19 мая на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) пройдет программа для молодых российских художников, фотографов, арт-критиков, арт-менеджеров и кураторов выставок, ее целью станет создание Молодежного творческого сообщества изобразительного искусства.

Регистрация на программу уже открыта, она продлится до 18 апреля на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в социальной сети «Вконтакте».

В мае в Академии «Меганом» соберутся молодые российские художники, фотографы, арт-критики, арт-менеджеры и кураторы выставок со всей России. Здесь с 13 по 19 мая пройдет программа «Молодежное творческое сообщество изобразительного искусства», направленная на создание, развитие и стратегическое планирование сообщества деятелей культуры в сфере современного искусства. Участникам программы предстоит на основе своего опыта создать дорожную карту развития сообщества. Они выберут потенциальных партнеров для сотрудничества, наставников, под чьим руководством хотели бы работать, и мероприятия в сфере современного изобразительного искусства, которые им было бы интересно реализовывать.

Работа Молодежного творческого сообщества изобразительного искусства будет направлена на формулирование концептуальных смыслов экспозиционной деятельности. Участники подготовят и представят к защите первый совместный проект, который в дальнейшем будет реализован на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ».

Лидером Молодежного творческого сообщества изобразительного искусства станет сооснователь Omelchenko Gallery и автор просветительского проекта об искусстве «ARTПатруль» Юрий Омельченко.

Куратором программы выступит руководитель направления «‎Изобразительное искусство» арт-кластера «Таврида» Александра Илюнина. Экспертами станут исследовательница в области media studies и визуальной культуры, эксперт Росмолодежь.Гранты, научный сотрудник образовательного отдела Московского музея современного искусства Валерия Путинцева-Арданская; искусствовед, антрополог, основатель проекта VZOR Lab Ирина Даниличева; руководитель сектора массовых мероприятий «Нижний 800», руководитель проекта «Команда креативных практик» и галереи «В Главном» Анастасия Куклина. Партнером программы станет проект Omelchenko Gallery.

Участие бесплатное. Подача заявок открыта до 18 апреля на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» во «ВКонтакте».

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»