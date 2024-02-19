Меганом посетит Владыка Платон и проведёт чин закладки храма-часовни

20 февраля в 12 часов дня в бухте Капсель вблизи Судака состоится чин закладки храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца. Церемонию возглавит Владыка Платон, Митрополит Феодосийский и Керченский.

Строительство храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца у подножья горы Меганом ведется с конца прошлого года. После заложения фундамента храма-часовни по традиции совершается «чин на основание храма». 20 февраля в 12 часов дня Владыка Платон (Удовенко), Митрополит Феодосийский и Керченский совершит чин и благословит на дальнейшее строительство. Инвестиционный проект храма-часовни осуществляется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке арт-кластера «Таврида» и Синодального отдела по делам молодежи РПЦ. Такое строительство — первый опыт «Тавриды» в создании культовых зданий. В дальнейшем при поступлении инвестиционных предложений на территории арт-кластера могут появиться культурные объекты и других вероисповеданий России, — отмечают в пресс-службе арт-кластера «Таврида.АРТ».