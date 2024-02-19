Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Меганом посетит Владыка Платон и проведёт чин закладки храма-часовни
актуально в республике
Меганом посетит Владыка Платон и проведёт чин закладки храма-часовни
фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

Меганом посетит Владыка Платон и проведёт чин закладки храма-часовни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:43 19.02.2024

20 февраля в 12 часов дня в бухте Капсель вблизи Судака состоится  чин закладки храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца. Церемонию возглавит Владыка Платон, Митрополит Феодосийский и Керченский.

Строительство храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца у подножья горы Меганом ведется с конца прошлого года. После заложения фундамента храма-часовни по традиции совершается «чин на основание храма». 20 февраля в 12 часов дня Владыка Платон (Удовенко), Митрополит Феодосийский и Керченский  совершит чин  и благословит  на дальнейшее строительство. Инвестиционный проект храма-часовни осуществляется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке арт-кластера «Таврида» и Синодального отдела по делам молодежи РПЦ.  Такое строительство — первый опыт «Тавриды» в создании культовых зданий. В дальнейшем при поступлении инвестиционных предложений на территории арт-кластера могут появиться культурные объекты и других вероисповеданий России, — отмечают в пресс-службе арт-кластера «Таврида.АРТ». 

Над созданием внутреннего убранства храма работают молодые художники и иконописцы со всей России в рамках образовательной программы Академии творческих индустрий «Меганом».

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.