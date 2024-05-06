Мемориал «Братская могила воинов-участников второй обороны Севастополя на мысе Фиолент» открыт

Губернатор Михаил Развожаев 6 мая принял участие в торжественной церемонии открытия мемориала «Братская могила воинов-участников второй обороны Севастополя на мысе Фиолент».

На плитах начертаны 343 имени участников боев за Севастополь в 1941-1944 годах. По данным документов о потерях личного состава различных частей, останки защитников города покоятся в этом месте — на Фиоленте, рядом со Свято-Георгиевским монастырём.

Среди воинов, которые нашли здесь вечный покой — Герой Советского Союза Герасим Архипович Рубцов, командир 456-го полка 109-й стрелковой дивизии, организовавший круговую оборону в районе монастыря и мыса Фиолент в конце июня — начале июля 1942 года и трагически погибшего, как и почти все бойцы, входившие в его группу.

Мемориал был благоустроен по инициативе севастопольских общественных организаций при поддержке сенатора Совета Федерации Екатерины Алтабаевой, сообщил губернатор Севастополя.

С инициативой открытия мемориала выступили севастопольские общественные организации — ветераны, воины-пограничники, их активно поддержала сенатор Совета Федерации Екатерина Борисовна Алтабаева. Здесь, на Фиоленте, погибло много наших бойцов. В их числе — Герасим Архипович Рубцов, Герой Советского Союза. Его место гибели не установлено, но доподлинно известно, что он погиб здесь, на этом рубеже, оборону которого он организовывал. До настоящего времени не было места, где обозначено его упокоение. А теперь его имя нанесено на новый мемориал, где собраны имена известных и установленных общественниками бойцов, которые участвовали в обороне Севастополя. Здесь много врачей нашего военного госпиталя, в том числе и бойцов, которые погибли здесь при освобождении Севастополя. Сегодня хочется сказать слова благодарности каждому защитнику нашего города. Мы планомерно возвращаем их имена, возвращаем эту память и будем хранить ее вечно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Одним из участников инициативной группы стал ветеран военной службы, ранее служивший на Черноморском флоте — Игорь Савостин.

Поисковой работой я занимаюсь уже двадцать лет. Пять лет назад, в такой же майский день, я пришел сюда и увидел могилу рядового Тимофея Романова. Как любой севастополец, зная, какие кровопролитные бои были здесь во время обороны и освобождения Севастополя, я начал свое расследование. В архивах Министерства обороны нашлись фамилии защитников города, в поиске материалов помогало много людей. И сегодня, перед Днём Победы, перед 80-й годовщиной освобождения города, мемориал открылся в Севастополе — патриотической столице России, — заявил он.

Участники церемонии открытия возложили цветы к мемориалу «Братская могила воинов-участников второй обороны Севастополя на мысе Фиолент» и почтили их память минутой молчания.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя