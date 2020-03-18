Мероприятия, посвященные 6-й годовщине Общекрымского референдума и воссоединению Крыма с Россией

Несмотря на ограничения «по коронавирусу», что состоится сегодня.

В Симферополе 18 марта состоятся праздничные мероприятия, посвященные 6-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией.

Так, в честь 6-летия Русской Весны в 10:00 стартовал праздничный авто- мотопробег «Симферополь – Севастополь, гора Гасфорта», в котором принимают участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба «Ночные Волки» и все желающие.

В 11:00 в Семинарском сквере начался патриотический молодежный квест, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Он продлится до 15:00, участие принимают около 25 команд.

Кроме того, в Крыму пройдет Всероссийская акция «Сад памяти», инициированная Всероссийским общественным движением «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Рослесхоза России. В память о погибших в Великой Отечественной войне волонтеры, активисты патриотических организаций и просто жители городов высадят 27 миллионов деревьев – символов памяти и благодарности мирного поколения. Планируется, что саженцы «Сада памяти» будут высажены в 10 тыс. точках 5-ю миллионами граждан.

В 11:00 акция «Сад памяти» началась на территории мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны (ул. Маршала Жукова). Всего в рамках мероприятия будет высажено более 200 деревьев, в их числе сосна крымская и клен.

В Керчи в 11:00 началось торжественное мероприятие в Приморском сквере (ул. Кирова 20). Запланирована высадка 75 единиц саженцев лиственных. В данной акции примут участие общественные ветеранские организации, представители волонтерских движений, юнармейцы и кадеты, всего около 300 человек.

В Феодосии в 15:00 запланировано торжественное мероприятие в с. Ближнее (улица Отуз, при въезде в город, сквер). В рамках культурной программы запланировано: выставка военной атрибутики поискового отряда «Акмонай», полевая кухня, квест «Освобождение Феодосии», количество участников более 300 человек. Будут высажены деревья Крымский клен, хвойные и плодовые деревья — всего 150 саженцев.

Фото и материалы: мининформ РК.