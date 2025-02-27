Мероприятия по строительству водохранилищ в Алуште и Ялте включены в нацпроект «Экологическое благополучие»

По словам Сергея Аксёнова, данный нацпроект имеет особое значение для Крыма как курортного региона. Так, за счет выделяемых средств в Сакском, Белогорском и Ленинском районах будет продолжено строительство трех экотехнопарков общей мощностью 860 тыс. тонн в год.

Ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить стопроцентную обработку всех образуемых на территории Республики Крым твердых коммунальных отходов и уменьшить объемы захоронения ТКО на 50 %, – проинформировал Глава Крыма.

Кроме того, в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» включены мероприятия по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в Алуште и Ялте. Проектно-изыскательские работы уже начались.

Сергей Аксёнов добавил, что в рамках нового нацпроекта также планируются мероприятия по профилактике лесных пожаров, восстановлению лесов, высадке лесных культур и расчистке водоемов.

Как напомнил Глава Крыма, национальный проект «Экологическое благополучие» пришел на смену нацпроекту «Экология», который осуществлялся в 2019–2024 годах.

Среди прочего, за эти годы в республике проведена рекультивация двух отработанных полигонов ТКО в Белогорске и Судаке; расчищены 20 километров русел рек Отуз, Салгир, Славянка и ручья Кизилташский; высажены лесные культуры на территориях Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Симферопольского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств; закуплены 47 единиц лесопожарной техники и 316 единиц оборудования, а также 2 единицы лесохозяйственной техники и 142 единицы оборудования.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым