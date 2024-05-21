Мероприятия, посвященные Международному дню музеев, посетили больше 26 тысяч крымчан и гостей полуострова

По словам министра, для посетителей были подготовлены обширные программы мероприятий Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» и республиканской акции «День открытых дверей». В 15 республиканских музеях и их отделах состоялось порядка 150 экскурсий, выставок, викторин, лекций, мастер-классов, творческих занятий, концертов, которые в Год семьи раскрыли тему «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Помимо событий в учреждениях, все желающие могли в виртуальном формате посмотреть на интернет-ресурсах онлайн-экскурсии, презентации, лекции, обзоры и другие видеопроекты, собравшие более 18 тысяч просмотров.

Так, в Центральном музее Тавриды мероприятия посетила первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова. Была презентована выставка «Таврическая губерния: два века на благо Отечества», состоялась акция дарения культурных ценностей – председатель общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический», ответственный секретарь РИО в Севастополе Вадим Прокопенков передал коллекцию открыток крымских видов начала ХХ века, а также состоялись беседы в экспозиции «Семейные традиции: заводы по производству фарфора XVIII – XIX вв.», мастер-класс по созданию аппликации.

В Крымском этнографическом музее гости имели возможность ознакомиться с музейными выставками и экспозициями: «Мозаика культур Крыма», «Русский самовар. Традиции чаепития», «Орьнеку-25», «Крым – кузница счастья», «Традиционные мотивы крымских армян». Проведены этнографическая викторина от кота Мостика — редактора РИА Новости Крым, творческая встреча, выступление народного ансамбля казачьей песни «Отрада».

На территории Музея-заповедника «Судакская крепость» провели серию мастер-классов «Сердцу дорого и свято» педагоги Центра детского и юношеского творчества, представили концертную программу театральная студия «Арт старт» и ансамбль «Подворье» Крымской государственной филармонии, а экскурсию «Герцыки. Спендиаровы. Феррейны. Семейные истории» организовали в Историческом музее. Гости посетили выставки «Перекрёсток веков», «Пифос как смысл жизни», «Лапидарные памятники средневековья», смогли окунуться в историю древнего города-крепости. Исторический музей познакомил с уникальным историко-культурным наследием одного из живописнейших уголков Крыма, позволил открыть многовековую историю Судака.

Для пользователей сайта Крымской республиканской библиотеки для молодежи транслировались видеоматериалы, предоставленные Центральным музеем Тавриды, Крымским академическим театром кукол, Музеем истории города Симферополя.

Симферопольский художественный музей подготовил творческие мастерские по рисованию и песочной анимации, лекцию «Образы Екатерины II в искусстве», медиабеседу «Рафаэль», викторину «Симферополю — 240!» с вручением победителям сертификатов на семейное посещение музея.

В Массандровском дворце проведена просветительская программа, в рамках которой экскурсионный обзор познакомил посетителей с особенностями дворцового интерьера конца XIX столетия, уникальной отделкой помещений, редкими экспонатами, состоялись беседа «История одного экспоната «Юбилейная тарелка. Датский фарфор», творческое занятие по изготовлению кукол-мотанок.

Ялтинские музеи писателя Антона Чехова помимо вечерних экскурсий, подготовили фотозону «Семейный альбом Чеховых», инсталляцию «Семейные реликвии», где можно было увидеть уникальные фамильные ценности сотрудников музея и прочитать краткую историю. В мемориальном саду Белой дачи состоялись показы спектакля «Три звезды и три стула» в исполнении студенческого театра «Чайка» Херсонского государственного университета, концерта под открытым небом музыкального дуэта «МариАн». Также проведены творческие встречи с актрисой Таганрогского драматического театра им. А. П. Чехова, членом Союза театральных деятелей РФ Зоей Масловой, Надеждой Жуковой — дочерью Ксении Жуковой, которая пришла на работу в музей в 1941 году со школьной скамьи, провела с сестрой писателя всю войну и завершила свою деятельность лишь в 2006 году.

На Даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе состоялся концерт ансамбля народной песни Гурзуфского Дома культуры. В социальных сетях представлена премьера короткометражного фильма «Семейные реликвии Чеховых».

В Музее А. Н. Бекетова программа прошла под девизом «Наследие, над которым не властно время». Музей-усадьба сохраняет память об академике архитектуры-художнике Алексее Бекетове, радует гостей великолепной панорамой Бекетовской усадьбы, знакомит с историей Профессорского уголка. Проведены авторская экскурсия «Семья – корабль любви древнего дворянского рода», показ документальных фильмов «Жемчужина архитектора Бекетова» и «Мы просто понимали друг друга» (премьера), концерт. В Музее С. Н. Сергеева-Ценского состоялось мероприятие иконы «Неупиваемая чаша», а в Музее писателя И. С. Шмелёва – авторские экскурсии. Кроме того, в виртуальном концертном зале был представлен концерт русской классической музыки.

Сотрудники Музея-заповедника «Калос Лимен» рассказали посетителям о бытовых и культурных традициях, об обычаях казаков. Почетными гостями были участники народного вокального ансамбля «Казачий дом», которые исполнили вокальные произведения. Экспонировалась выставка предметов в технике «джутовая филигрань» и проведен мастер-класс «Петриковские мотивы».

Сотрудники Дома-музея М. А. Волошина рассказали посетителям о семейных традициях, сложившихся в семье Максимилиана и Марии Волошиных. Состоялась презентация выставки «Я имею честь быть русской» к 295-летию Екатерины II.

В Музее Марины и Анастасии Цветаевых прошла авторская музыкально-поэтическая программа «Озарение», состоялись литературный квест «Лица ушедшей эпохи», экскурсия «Феодосия сестёр Цветаевых».

В Литературно-художественном музее города Старый Крым состоялась творческая встреча с художниками и открытие выставки пленэрной живописи «Весенняя Балаклава» по итогам пленэра «Киммерийские сезоны — 2024. Весенняя сессия». Выставку открыла Член правления КРО ВТОО «Союз художников России».

Сотрудники Дома-музея К. Г. Паустовского провели историко-литературное путешествие «Тайны старого дома» с демонстрацией стенда со старыми фотографиями, открытками начала и первой половиной ХХ века. Внимание гостей вечера привлекла старая домовая книга, начатая в 1939 году. Представлена выставка художницы из Евпатории Оксаны Синкевич «В мире акварелей», проведен мастер-класс «Бабушкин дом» по изготовлению миниатюрных домиков.

В Крымскотатарском музее культурно-исторического состоялся мастер-класс по эбру — рисованию на воде, о технике которого рассказала преподаватель Центра детского и юношеского творчества Симферопольского района и Добровской СОШ им. Слонимского Лиля Абдурешитова. Для посетителей музея состоялись экскурсии по действующим выставкам музея, а также по открывшейся выставке «Память сильнее времени». Состоялись встреча с общественным деятелем, председателем Совета старейшин крымскотатарского народа «Намус» Дильшадом Ильясовым (Шейхзаде), лекция-беседа «Крымскотатарская музыка из поколения в поколение» и беседа «История народа в истории семьи».

В Музее истории и археологии города Старый Крым для гостей провели час истории — рассказ об истории города Солхат, его населении и традициях, сопровождаемый показом уникальных экспонатов. Мероприятие продолжилось серией мастер-классов.

В Музее дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана мероприятия посетили дети, отдыхающие в детском санатории «Алупка», учащиеся Алупкинской школы № 1 им. Амет-Хана Султана, учителя, преподаватели.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым