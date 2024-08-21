Меру по перевозке грузов через Керченскую паромную переправу на бесплатной основе намерены продлить

Кроме того, Сергей Аксёнов проинформировал о передаче в федеральную собственность Керченского морского порта Камыш-Бурун. «Благодарю Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова и Министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за соответствующее решение. За счет федеральных средств будет произведено углубление канала, который за эти годы заилился. Это осложняло выход судов из акватории порта, включая изготавливаемые на заводе имени Бутомы, – отмечает Глава республики.

Сергей Аксёнов и Андрей Тарасенко также обсудили загрузку производственных мощностей на АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» и АО «Судостроительный завод «Море». Глава Крыма уточнил, что прорабатывается вопрос увеличения объемов загрузки.

В дополнение Сергей Аксёнов выразил признательность руководству Росморречфлота за выделение квоты на обучение 100 крымчан в профильных учебных заведениях федерального агентства, в том числе в Севастополе и Новороссийске.

В свою очередь, Андрей Тарасенко рассказал о планах создания хаба, по которому смогут доставлять продовольствие в Крым альтернативным способом.

Отмечается, что Республика Крым и Федеральное агентство морского и речного транспорта продолжат выстраивать эффективное взаимодействие на всех уровнях.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым