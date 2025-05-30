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Методисты нотариальной палаты консультировали севастопольцев во Всероссийский единый день оказания бесплатной юрпомощи
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Методисты нотариальной палаты консультировали севастопольцев во Всероссийский единый день оказания бесплатной юрпомощи

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:58 30.05.2025

Методисты Нотариальной палаты города Севастополя Алина Волотова и Лариса Магус приняли участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие было проведено совместно Севастопольским региональным отделением «Ассоциация юристов России» и Общественной приемной Партии «Единая Россия».

Приём осуществлялся в помещении Общественной приемной Партии «Единая Россия». Совместно с представителями нотариата правовое консультирование севастопольцев вели эксперты — представители органов законодательной, исполнительной, судебной власти, уполномоченный по правам человека, органов прокуратуры и адвокатуры. Такой разноплановый состав группы специалистов позволяет рассмотреть любой поступивший вопрос и дать компетентные рекомендации по его решению.

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Всем обратившимся в этот день севастопольцам была оказана квалифицированная юридическая помощь по интересующим их вопросам.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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