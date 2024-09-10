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Между ом, Донбассом и Новороссией увеличили количество автобусных рейсов
фото: pikist.com

Между Крымом, Донбассом и Новороссией увеличили количество автобусных рейсов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 10.09.2024

Количество автобусных рейсов между городами Крыма, Донбасса и Новороссии увеличилось до 25 в связи с большим спросом. Пассажиропоток вырос почти в два раза. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

В июле 2024 года в региональном Минтранспорта сообщали ТАСС, что между Крымом, Донбассом и Новороссией было открыто 19 рейсов.

Между городами Республики Крым и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями количество рейсов увеличилось в связи с популярностью и спросом на поездки, — говорится в ответе на запрос, подписанном заместителем министра транспорта Республики Крым — начальником управления экономики и финансов Людмилой Олейник.

Осуществляются три рейса между Донецком и Ялтой, четыре между Ялтой и Харцызском, четыре рейса между Ялтой, Горловкой и Стахановым в ЛНР, между Симферополем, Бердянском и Мелитополем в Запорожской области — восемь рейсов, шесть рейсов между Евпаторией, Симферополем, Ялтой и Скадовском, Геническом в Херсонской области. По словам Олейник, с января по июль 2024 года в Донбасс и Новороссию перевезено 41 877 пассажиров. За аналогичный период 2023 года было перевезено 28 716 пассажиров.

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По данным Минтранса региона, благодаря помощи правительства Москвы, автобусный и троллейбусный парки в Республике Крым обновлены за пять лет на 99%. В 2020-2022 годах регионом приобретено 752 новых автобусов и троллейбусов, что положительно отразилось на качестве обслуживания гостей и жителей Республики Крым.

источник: ТАСС

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