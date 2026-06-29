Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что в Республике с автобусным сообщением

В Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Об этом РИА Новости Крым сказал генеральный директор АО «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов.

На сегодняшний день никаких сокращений нет, работаем в полном объеме. Все маршруты стараемся выдержать и всех пассажиров перевезти, – сказал он.

Также Мартынов напомнил, что предприятие «Крымавтотранс» отвечает за содержание автостанций, междугородные и межрегиональные рейсы.

Более того, к междугородным рейсам сейчас добавились еще несколько курортных направлений – их ввели на период сезона, для того, чтобы перевезти как можно больше людей, сказал он, уточнив, что направления пользуются спросом.

При этом руководитель уточнил, что если и есть какие-то сокращения рейсов, то это в плановом решении.

Ранее сообщалось, что за курортный сезон 2025 года более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя. Крымские поезда «Таврия» перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

источник: РИА Новости Крым

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