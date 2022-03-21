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Международная шахматная федерация дисквалифицировала крымчанна Сергея Карякина
Фото: Getty Images

Международная шахматная федерация дисквалифицировала крымчанна Сергея Карякина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:41 21.03.2022

Просто за то, что русский. Просто за то, что поддерживает Путина.

Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала на полгода крымского гроссмейстера Сергея Карякина за поддержку спецоперации на Украине и курса Президента РФ Владимира Путина.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил поддержку земляку-чемпиону.

Очередной беспредел в адрес нашего крымчанина Сергея Карякина. Поддерживаем Сергея — правильный человек, настоящий патриот. Радуемся, что в Крыму есть чемпионы мира по шахматам. Сергей, плюнь на них и разотри. Они делают это сами себе во вред, — сказал Аксёнов.

Он напомнил, что Крым восемь лет был под санкциями.

Поверьте, это не последний исход. Все преодолеем. Поддерживаем крымчанина Сергея Карякина, специальную военную операцию и нашего Президента, — отметил Глава Крыма.

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал спецоперацию России на Украине. На следующий день FIDE осудила россиянина за публичное оглашение своей политической позиции, открыв в отношении шахматиста дисциплинарное дело.

Уроженцу Симферополя Карякину 32 года, он занимает 18-е место в рейтинге FIDE. В 2016 году россиянин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

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Чем конкретно «бьет» дисквалификация FIDE по крымчанину?

Сергей Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Узнал о своей дисквалификации из Интернета, — рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс» Сергей Карякин. — Я ожидал, что это случится, только потому, что ФИДЕ в последнее время ориентируется на МОК. Все сейчас по максимуму банят российских спортсменов и просто не дают им участвовать в своих турнирах. Хотя я прошел очень сложный и тяжелый отбор, чтобы отобраться на турнир претендентов-2022. Если бы я сумел выиграть этот турнир в Мадриде, как я делал раньше, то я бы вышел на матч с Магнуссом Карлсеном. Я могу это сравнить с Олимпиадой, где многим нашим уважаемым спортсменам не давали выступать под всевозможными предлогами. Теперь мы все в одной лодке. Я понимаю и разделяю их боль.

По его словам, истинная причина такой дисквалификации только в том, что он из России и поддерживает своего Президента и свою страну.

Интересно, что президент FIDE сейчас… россиянин Аркадий Дворкович.


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