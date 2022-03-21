Международная шахматная федерация дисквалифицировала крымчанна Сергея Карякина

Просто за то, что русский. Просто за то, что поддерживает Путина.

Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала на полгода крымского гроссмейстера Сергея Карякина за поддержку спецоперации на Украине и курса Президента РФ Владимира Путина.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил поддержку земляку-чемпиону.

Очередной беспредел в адрес нашего крымчанина Сергея Карякина. Поддерживаем Сергея — правильный человек, настоящий патриот. Радуемся, что в Крыму есть чемпионы мира по шахматам. Сергей, плюнь на них и разотри. Они делают это сами себе во вред, — сказал Аксёнов.

Он напомнил, что Крым восемь лет был под санкциями.

Поверьте, это не последний исход. Все преодолеем. Поддерживаем крымчанина Сергея Карякина, специальную военную операцию и нашего Президента, — отметил Глава Крыма.

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал спецоперацию России на Украине. На следующий день FIDE осудила россиянина за публичное оглашение своей политической позиции, открыв в отношении шахматиста дисциплинарное дело.

Уроженцу Симферополя Карякину 32 года, он занимает 18-е место в рейтинге FIDE. В 2016 году россиянин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Чем конкретно «бьет» дисквалификация FIDE по крымчанину?

Сергей Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Узнал о своей дисквалификации из Интернета, — рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс» Сергей Карякин. — Я ожидал, что это случится, только потому, что ФИДЕ в последнее время ориентируется на МОК. Все сейчас по максимуму банят российских спортсменов и просто не дают им участвовать в своих турнирах. Хотя я прошел очень сложный и тяжелый отбор, чтобы отобраться на турнир претендентов-2022. Если бы я сумел выиграть этот турнир в Мадриде, как я делал раньше, то я бы вышел на матч с Магнуссом Карлсеном. Я могу это сравнить с Олимпиадой, где многим нашим уважаемым спортсменам не давали выступать под всевозможными предлогами. Теперь мы все в одной лодке. Я понимаю и разделяю их боль.

По его словам, истинная причина такой дисквалификации только в том, что он из России и поддерживает своего Президента и свою страну.

Интересно, что президент FIDE сейчас… россиянин Аркадий Дворкович.

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