Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» пройдет в этом году с 11 по 16 июня

Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» пройдёт в Керчи с 11 по 16 июня 2021 г. в двадцать третий раз. Как сообщили в ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», 22-й фестиваль в год пандемии проводился в основном в режиме онлайн, и вот теперь традиционный ежегодный культурный форум возвращается к прежнему открытому формату. Среди учредителей и организаторов: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, министерство культуры РК, Российский фонд культуры при Министерстве культуры РФ, министерство культуры Свердловской области, администрация Керчи, ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник». Партнёрами проекта являются Межрегиональный туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», ГАУ «Деловой и культурный центр Республики Крым».

«Боспорские агоны» включены в программу мероприятий Года истории Россия – Греция в рамках Межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

За прошедшие годы праздник искусства, сродни античным состязаниям талантливых людей, возникший в самом отдалённом уголке Крымского полуострова — древней Керчи, стал известен всему миру, органично вошёл в культурную жизнь Крыма и по праву является его «визитной карточкой». Идея зачинателя фестиваля Благотворительного фонда «Боспор» — способствовать возрождению исторического и культурного наследия всех народов, населяющих полуостров, профессиональному росту крымских талантов, пропаганде курортного региона — поддержана государственными и общественными структурами, нашла отзвук и поддержку ближних и дальних соседей, — сообщили в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

В программе 23-го фестиваля, кроме традиционных театральной, музейной, музыкальной страниц, киностраницы и концертных программ, появятся и новые формы: это знакомство с интерактивной греческой усадьбой — эмпорием на Пантикапее, презентация градостроительной концепции развития Керчи «Первый город» — от мастерской «Лозинский и партнёры».

Увеличится количество мастер-классов для музыкантов и актёров. Зрители же смогут поучиться мастерству древних ювелиров, хлебопеков, гончаров. Для них организуются специальные фотозоны на фоне фестивальных декораций, можно будет сфотографироваться в компании известных деятелей искусства.

Продолжится успешно зарекомендовавший себя Международный литературный конкурс «На крыльях грифона». Итогом его станет издание одноимённого литературного сборника и вручение «Золотых», «Серебряных» и «Бронзовых перьев грифона» в номинациях «Проза» и «Поэзия». Отдельно объявлена номинация «195 лет Керченскому музею древностей». Специальный приз имени писателя Василия Маковецкого, много лет посвящавшего своё творчество Керчи, получит автор лучшего произведения о городе и керчанах. Участник конкурса, завоевавший призовые места в нескольких номинациях, станет обладателем Гран-при конкурса — статуэтки «Боспорская Ника».

Статуэткой на торжественной церемонии закрытия фестиваля традиционно награждаются победители и в театральном конкурсе. Предусмотрены призы за лучшую режиссуру, лучшую женскую и мужскую роли, современное прочтение античной темы. Поддержку зрителей и высокого жюри получили номинации «Народное признание» и «Специальный приз жюри».

Как и в предыдущие годы, керчан и гостей города порадуют высокопрофессиональные и жизнеутверждающие выступления творческих коллективов Свердловской области. Планируются выступления хоров Крыма и Челябинска, творческие вечера звёзд фестиваля — всенародно любимых актёров и режиссёров, — отметили организаторы фестиваля.

Жюри Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» возглавляет Народный артист России, лауреат премии Правительства Москвы, актёр и режиссёр Московского академического театра сатиры Юрий Борисович Васильев.

Фото: kerchmuseum.ru.