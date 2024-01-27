Международный день памяти жертв Холокоста — комментарий Сергея Аксёнова

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата приурочена к освобождению советскими войсками узников Освенцима.
Среди жертв Холокоста – тысячи наших земляков, убитых фашистами в годы оккупации Крыма. Нацистские звери и их прихвостни не щадили никого, уничтожали стариков, женщин, детей, в том числе из смешанных семей.
«Таких детей немцы выискивали и увозили в гестапо, матерям […] разрешали жить дальше, но, как общее правило, матери следовали за детьми, не желая жить без них, подвергались казни вместе с детьми», – писал в своем дневнике очевидец событий.
По словам нашего Президента, именно советский народ спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы. К сожалению, сегодня на Западе об этом стараются забыть. Память и правда принесены в жертву политической конъюнктуре, в основе которой – русофобия, не менее отвратительная, чем антисемитизм.
Но мы – помним. И о жертвах, и об освободителях. А кто забыл – напомним, – говорится в комментарии Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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