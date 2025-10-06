Международный день врача: «Вы несёте особую ответственность» — министр здравоохранения РК Алексей Натаров

Дорогие врачи, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Международным днём врача! Каждый из вас ежедневно совершает маленькие и большие подвиги: возвращает пациентам утраченное здоровье, помогает появиться на свет новой жизни, поддерживает в самые тяжёлые минуты, преодолевая усталость.
Вы несёте особую ответственность, поскольку от ваших решений зависят судьбы людей. Огромное спасибо за ваш нелёгкий труд, за упорство, самоотверженность и постоянное стремление к профессиональному развитию!
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями, семейным теплом и радостными мгновениями. Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и удачи во всех начинаниях. Пусть благодарность пациентов и уверенность в собственных силах сопровождают каждый день вашей благородной профессии.
С праздником, коллеги!, — говорится в поздравлении.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
