Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Международный день врача: «Вы несёте особую ответственность» — министр здравоохранения РК Алексей Натаров
Новости Республики
Международный день врача: "Вы несёте особую ответственность" - министр здравоохранения РК Алексей Натаров
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Международный день врача: «Вы несёте особую ответственность» — министр здравоохранения РК Алексей Натаров

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:58 06.10.2025

Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. С профессиональным праздником специалистов поздравил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

Дорогие врачи, уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Международным днём врача! Каждый из вас ежедневно совершает маленькие и большие подвиги: возвращает пациентам утраченное здоровье, помогает появиться на свет новой жизни, поддерживает в самые тяжёлые минуты, преодолевая усталость. 

Вы несёте особую ответственность, поскольку от ваших решений зависят судьбы людей. Огромное спасибо за ваш нелёгкий труд, за упорство, самоотверженность и постоянное стремление к профессиональному развитию!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями, семейным теплом и радостными мгновениями. Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и удачи во всех начинаниях. Пусть благодарность пациентов и уверенность в собственных силах сопровождают каждый день вашей благородной профессии.

С праздником, коллеги!, — говорится в поздравлении. 

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  В Х Юбилейной выставке «Здравоохранение. Крым 2025» приняли участие почти 2.5 тысяч человек
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x