Международный день врача: «Вы несёте особую ответственность» — министр здравоохранения РК Алексей Натаров

Поздравляю вас с Международным днём врача! Каждый из вас ежедневно совершает маленькие и большие подвиги: возвращает пациентам утраченное здоровье, помогает появиться на свет новой жизни, поддерживает в самые тяжёлые минуты, преодолевая усталость.

Вы несёте особую ответственность, поскольку от ваших решений зависят судьбы людей. Огромное спасибо за ваш нелёгкий труд, за упорство, самоотверженность и постоянное стремление к профессиональному развитию!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями, семейным теплом и радостными мгновениями. Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и удачи во всех начинаниях. Пусть благодарность пациентов и уверенность в собственных силах сопровождают каждый день вашей благородной профессии.

С праздником, коллеги!, — говорится в поздравлении.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК