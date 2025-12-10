Международный турнир «Кубок Содружества»-2025: ялтинский сумоист Титан Рыбальченко занял призовое место

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 19:30 10.12.2025

На традиционном Международном турнире по сумо «Кубок Содружества -2025 по сумо среди мужчин и женщин, юношей и девушек до 19 лет прошедший в Москве с 4 по 8 декабря среди юниоров не старше 19 лет в весовой категории до 80 килограмм в упорной борьбе бронзовую медаль завоевал Ялтинец Титан Рыбальченко.

В этом году соревнование состоялось уже в четвертый раз, и в Москву приехали более двухсот сильнейших сумоистов планеты из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Индии, Шри-Ланки, Колумбии, Пакистана и других стран, среди которых были чемпионы мира и Европы разных лет.

Мы гордимся силой характера, упорством и профессиональными навыками Титана Рыбальченко и его победой на международном турнире! К соревнованию спортсмену подготовили тренера Ялтинской Федерации Сумо и Федерации сумо Республики Крым: Владимир Рыбальченко, Дмитрий Данилишин и Екатерина Ружавница. Большая благодарность за помощь в организации поездки Главе Республики Крым Сергею Аксёнову, министру спорта Республики Крым Ольге Торубаровой, президенту Федерации сумо Республики Крым Алексею Пищулину, Вице –президенту Федерации сумо Республики Крым Ольге Давыдко и директору ГБПОУ «КСПУОР им. Л.Ф. Ярового» Олегу Голиначу. Желаем спортсменам Республики Крым громких побед и достижений! — отмечают в пресс-службе Ялтинской Федерации Сумо. 
