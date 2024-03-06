Международный женский день: торжественная церемония награждения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев перед Международным женским днём вручил награды сотрудницам севастопольских учреждений и ведомств. В торжественной церемонии приняли участие работницы школ, детских садов, училищ, государственных учреждений, городских медицинских организаций и «1472-го военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны, сотрудницы войсковых частей, Черноморского флота, 810 отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты имени 60-летия образования СССР, управлений МВД и МЧС по городу Севастополю, спортсменки, члены благотворительных и волонтёрских организаций. Мероприятие состоялось 6 марта в театре им. А.В. Луначарского.

Ваша любовь, поддержка, вера в наших мужчин и кропотливый ежедневный труд вселяет в нас всех огромную уверенность. Многие из вас сегодня выполняют настоящую мужскую работу — и прекрасно с ней справляются. Сегодня многие жительницы Севастополя объединились в организации, которые помогают нашим бойцам — и я знаю:вы делаете все для того, чтобы они чувствовали, что дома их ждут, что каждая из вас частичку своей души отдаёт для того, чтобы они быстрее вернулись домой. Севастополь живет вашей любовью, вашей заботой. Я вам благодарен за это. Мы вас очень любим, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Также 6 марта в севастопольском филиале государственного фонда «Защитники Отечества» глава города поздравил с наступающим праздником 8 Марта членов семей участников военной операции. Встречи с семьями защитников Михаил Развожаев проводит регулярно; на сегодняшней — обсудили работу фонда и основные волнующие участниц мероприятия вопросы.

За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского награждена:

Маркова Анна Александровна – главная медицинская сестра общего больничного персонала ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова».

За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, личные заслуги в развитии культуры и искусства в городе Севастополе почетное звание «Заслуженный деятель искусств города Севастополя» присвоено:

Гореловой Ольге Викторовне – артисту ансамбля песни и танца (высшей категории) ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в воспитание подрастающего поколения города Севастополя и в связи с Международным женским днем почетной грамотой Правительства Севастополя награждена:

Наркевская Наталья Валерьевна – учитель биологии ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка имени Героя Советского Союза Г.А. Абызова».

За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя и в связи с Международным женским днем почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:

Сафонова Евгения Леонидовна – заместитель директора Департамента – начальник Управления экономики и планирования Департамента здравоохранения города Севастополя;

Семина Любовь Викторовна – первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя.

За безупречную службу, высокий профессионализм и в связи с Международным женским днем благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

Аракелян Анне Санасаровне – старшему дознавателю отдела дознания ОМВД России по Гагаринскому району, старшему лейтенанту полиции;

Драбинке Татьяне Валерьевне – главному специалисту-эксперту группы финансового обеспечения финансово-экономического отдела центра финансового обеспечения УМВД России по г. Севастополю;

Комаровских Яне Сергеевне – начальнику отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по г. Севастополю, подполковнику юстиции;

Макоян Варсеник Рафиковне – инспектору группы информационного обеспечения штаба ОМВД России по Нахимовскому району, старшему лейтенанту внутренней службы;

Протасовой Марине Викторовне – начальнику управления по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю, полковнику полиции.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в воспитание подрастающего поколения города Севастополя и в связи с Международным женским днем благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

Ващенко Светлане Геннадиевне – учителю математики ГБСКОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 1»;

Захаровой Виктории Викторовне – воспитателю ГБОУ «Образовательный центр «Бухта Казачья»;

Тарасовой Ольге Николаевне – заведующему структурным подразделением ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический техникум»;

Тиликиной Марине Борисовне – воспитателю ГБДОУ «Детский сад № 123»;

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе и в связи с Международным женским днем благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

Болдыревой Карине Алексеевне – спортсмену ГБУ ДО «Спортивно-адаптивная школа – Центр «Инваспорт»;

Никишовой Марии Алексеевне – тренеру-преподавателю отделения художественной гимнастики ГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 8».

За добросовестный труд, личный вклад в воспитание подрастающего поколения города Севастополя и в связи с Международным женским днем благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

Бекеш Наталья Викторовна​– методист учебного отдела филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище);

Каменева Светлана Денисовна – педагог-организатор учебного курса филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище);

Масько Елена Геннадьевна​– заместитель начальника филиала (по учебной работе) ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище);

Самусь Надежда Васильевна – преподаватель (руководителя дисциплины) отдельной дисциплины (математики, информатики и информационно-коммуникационных технологий) филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище);

Сыч Вероника Витальевна – воспитатель учебного курса филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище)

Шрамкова Елена Алексеевна – педагог-организатор отдела воспитательной работы филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище).

За активную общественную деятельность, личный вклад в организацию помощи участникам специальной военной операции, развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) на территории города Севастополя и в связи с Международным женским днем благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены волонтеры Севастопольской региональной благотворительной общественной организации «Защитники»:

Коваленко Татьяна Александровна;

Ланцова Екатерина Олеговна;

Медведева Ольга Сергеевна;

Прыткова Полина Петровна;

Рейер Наталья Александровна;

Реутович Оксана Геннадьевна.

За активную общественную деятельность, личный вклад в организацию помощи участникам специальной военной операции, развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) на территории города Севастополя и в связи с Международным женским днем благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены члены АНО «Комитет семей воинов Отечества города Севастополя»

Азимова Лариса Васильевна;

Батюхно Мария Анатольевна;

Вахрушева Варвара Владимировна;

Коноваленко Оксана Сергеевна;

Котова Ксения Сергеевна;

Логвиненко Илана Геннадьевна;

Макаренко Виктория Львовна;

Максименко Ольга Олеговна;

Пасынкова Анфиса Павловна;

Пурахина Яна Александровна.

За добросовестный труд, личный вклад в социальное обслуживание населения города Севастополя и в связи с Международным женским днем благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

Павловская Виктория Витальевна – сиделка ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»;

Решетова Оксана Викторовна – сиделка ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания».

За добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с Международным женским днем благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

Баранская Галина Анатольевна – старший диспетчер ГБУ «Севастопольский Автодор»;

Гутварева Оксана Андреевна – водитель троллейбуса ГУП ГС «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

За безупречную службу, высокий профессионализм и в связи с Международным женским днем благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

Абрамкина Камила Денисовна – начальник группы радиационной и химической защиты аварийно-спасательной части специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю, лейтенант внутренней службы;

Бурлай Мария Владимировна – инженер отделения ФПС ГПС по тыловому и техническому обеспечению отдела материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя