Межрегиональный спрос на жилье за год увеличился в России почти вдвое. А в Севастополе – почти втрое

Развитие дистанционных сервисов на рынке жилья России в 2020 году привело к буму межрегиональных сделок, в результате спрос на жилье в других городах за год увеличился почти в два раза. Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на руководителя межрегионального направления федеральной компании «Этажи» Екатерину Ярину.

Активное развитие дистанционных сервисов по выбору и покупке недвижимости подогрело спрос в сегменте межрегиональных сделок в 2020 году. По сравнению с прошлым годом количество запросов на покупку недвижимости в других городах выросло на 81%, — сказала она.

Согласно исследованию федеральной компании «Этажи», которое было проведено в 150 крупных городах России, по годовой динамике спроса на межрегиональные сделки лидирует Челябинск. В 2020 году по сравнению с 2019 годом спрос на покупку недвижимости со стороны иногородних покупателей в этом городе вырос в четыре раза. Это во многом объясняется одной из самых низких среди городов-миллионников средней стоимостью квадратного метра — 55,42 тыс. рублей на первичном рынке и 45,06 тыс. рублей на вторичном, отмечают аналитики компании.

На втором месте — Севастополь, где спрос со стороны иногородних покупателей за 2020 год вырос в 2,7 раза.

На третьем месте — Калининград (2,5 раза), на четвертом — Сочи (2,4 раза), на пятом — Екатеринбург, Анапа и Москва (1,8 раза).

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