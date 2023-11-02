Межрегиональный фестиваль-конкурс «Соцветие культур Крыма», посвящённый Дню народного единства. Когда?

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Соцветие культур Крыма», посвящённый Дню народного единства

Дата проведения: 3 ноября 2023 года.

Место проведения: г. Симферополь, ул. Киевская, 115 (ДКП).

Бесценным наследием России является многовековой опыт мирного проживания на её необъятных просторах представителей разных национальностей и вероисповеданий. Каждый из них имеет своё уникальное достояние. Сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас, россиян. ключевое значение, также как традиции взаимного доверия, согласия и родства.

«Соцветие культур Крыма» продолжает мудрые, многовековые традиции добрососедства, выявляет лучшие образцы народного творчества, открывает их уникальные черты для широкой общественности и объединяет их в единый гармоничный узор.

Два года назад наш фестиваль-конкурс принял статус межрегионального, заявки на участие стали поступать не только от крымских ансамблей и солистов, но и артистов других субъектов Российской Федерации. В 2023 году для крымчан выступят гости из городов Бердянск и Ростов-на-Дону, — отмечают организаторы.

В программе мероприятия будут представлены:

16:00, фойе на 2 этаже

богатая выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства; — яркая информативная фотовыставка «Мы вместе. За наших, за Победу!». Материалы выставки подготовлены Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

17:00, концертный зал

многонациональный пролог «Золотая нить России»;

поздравления почётных гостей;

народные песни, танцы, музыка в исполнении победителей фестиваля-конкурса;

патриотические композиции, чествующие мужество, силу и стойкость российского солдата.

Организаторы:

Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым;

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов».

Подробности узнавайте по телефону: +79787018134