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МФЦ объявляет Новогодний фотоконкурс семейных фотографий  

МФЦ Крыма объявляет Новогодний фотоконкурс семейных фотографий  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МФЦ Крыма 21:03 12.12.2023

Наступающий 2024-й объявлен Годом семьи и посвящен сохранению традиционных ценностей. В преддверии новогодних праздников МФЦ Крыма объявляет конкурс новогодних семейных фотографий!

Чтобы принять в нем участие, необходимо:

  •  сделать оригинальную семейную фотографию, отражающую новогоднюю атмосферу. Это может быть фото с украшенной елкой, в новогодних костюмах или просто с улыбками и подарками;
  • подписаться на группу МФЦ ВКонтакте;
  • поставить лайк трем произвольным постам на этой странице;
  • сделать репост этого поста на свою страницу в ВКонтакте;
  • загрузить фото в папку по ссылке.

Завершится конкурс в 10:00 20 декабря. Участник, набравший наибольшее количество лайков, получит подарок от организаторов конкурса. Также лучшие фотографии будут опубликованы на обложке новогоднего выпуска электронного журнала «Мои Документы 82».

Не упустите шанс поделиться своими семейными снимками и выиграть замечательные подарки! Ждем ваших фотографий и желаем всем удачи, — резюмирует пресс-служба ГБУ РК «МФЦ».

 МФЦ Крыма объявляет Новогодний фотоконкурс семейных фотографий  

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