 МФЦ Крыма объявляет Новогодний фотоконкурс семейных фотографий  

Наступающий 2024-й объявлен Годом семьи и посвящен сохранению традиционных ценностей. В преддверии новогодних праздников МФЦ Крыма объявляет конкурс новогодних семейных фотографий!

Чтобы принять в нем участие, необходимо:

сделать оригинальную семейную фотографию, отражающую новогоднюю атмосферу. Это может быть фото с украшенной елкой, в новогодних костюмах или просто с улыбками и подарками;

подписаться на группу МФЦ

поставить лайк трем произвольным постам на этой странице;

сделать репост этого поста на свою страницу в ВКонтакте;

загрузить фото в папку по ссылке

Завершится конкурс в 10:00 20 декабря. Участник, набравший наибольшее количество лайков, получит подарок от организаторов конкурса. Также лучшие фотографии будут опубликованы на обложке новогоднего выпуска электронного журнала «Мои Документы 82».

Не упустите шанс поделиться своими семейными снимками и выиграть замечательные подарки! Ждем ваших фотографий и желаем всем удачи, — резюмирует пресс-служба ГБУ РК «МФЦ».