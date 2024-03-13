Мгновенная карма — сотрудники Госавтоинспекции Ялты привлекли к ответственности нарушителя ПДД

Поворот налево через сплошную, проезд на красный сигнал светофора…. Может, и сошло бы это с рук водителю «KIA CEED»… Но не на этот раз. Сотрудники Госавтоинспекции Ялты продемонстрировали бдительность, принципиальность и умение оказаться в нужное время в нудном месте.

11 марта, в 15:50 на автодороге «Ялта-Севастополь» с двусторонним движением водитель в нарушение требований дорожной разметки пересек сплошную линию и совершил поворот налево, осуществил проезд на запрещенный (красный) сигнал светофора, чем грубо нарушил ПДД, — констатировали в ГИБДД.

Нарушителем оказался 37-летний ялтинец. На него составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и по ч. 1 ст. 12.12 (Проезд на запрещённый сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). Мужчине предстоит выплатить административный штраф в сумме 4000 рублей.