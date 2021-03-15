МИД РФ: «стратегии» Киева в отношении Крыма не вернут Украине доверие жителей полуострова

«Стратегии» Киева по «возвращению Крыма и Севастополя«, которые включают санкции и водную блокаду, не смогут вернуть доверие жителей полуострова к украинским властям. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России обратила внимание на последние высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах», на которых будет строиться политика «возвращения Крыма и Севастополя».

Речь идет о новой стратегии «деоккупации», принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе «Крымская платформа» и «восстановлении международного права». Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких «опорах» долго не устоишь. Никакие «стратегии» по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие, — указала Захарова.

Представитель МИД отметила, что Москва расценивает усилия Киева по возвращению Крыма как нелегитимные, они являются угрозой агрессии против двух субъектов РФ.

Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность, — отметила она.

Захарова подчеркнула, что киевские власти «беззастенчиво попирают международное право» под прикрытием кураторов с Запада.

Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины, — говорится в комментарии.