МИД РФ: Украина своей инициативой по Крыму пытается втянуть ООН в антироссийскую кампанию

Основной задачей инициированного Украиной проекта резолюции о «милитаризации Крыма» является втягивание Генеральной Ассамблеи ООН в антироссийскую кампанию Киева. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующий документ, принятый Генсассамблеей ООН на прошлой неделе.

Основная задача этой инициативы втянуть Генассамблею в антироссийскую кампанию Киева, его западных кураторов. Мы понимаем, эта авантюра заведомо не пользовалась поддержкой большинства стран. Документ в очередной раз набрал менее трети голосов, а количество государств, которые выступают против резолюции, из года в год неуклонно растет. Подобная тенденция отчетливо демонстрирует, можно сказать, усталость международного сообщества от настырных попыток Украины превратить всемирную организацию в площадку для сведения счетов с нашей страной, — сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, резолюция построена на безосновательных обвинениях в «дестабилизации ситуации вокруг Крыма».

При этом в документе не отражен целый ряд как раз воинственных мер, которые предприняла Украина, имею в виду киевский режим в Азовском море, включая переброску туда военных кораблей и регулярное проведение артиллерийских стрельб в его акватории, — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что позиция России относительно статуса Республики Крым и города Севастополь как субъектов РФ пересмотру не подлежит.

Воссоединение полуострова состоялось в полном соответствии с международным правом, прежде всего правом народов на самоопределение, закрепленном, напомню, в Уставе ООН, — отметила представитель МИД РФ.

9 декабря ГА ООН приняла резолюцию против «милитаризации Крыма», в которой Россия обвиняется в наращивании сил на полуострове и нарушении прав его жителей. За проект резолюции проголосовали 62 страны, 22 высказались против, 55 воздержались.

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