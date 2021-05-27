МИД Украины просит ОБСЕ усилить работу мониторинговой миссии «по Крыму». Заметьте, не «в Крыму»

Двойные стандарты… И не мы это сказали.

МИД Украины просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилить работу мониторинговой комиссии «на крымском направлении». Об этом сообщил в среду, 26 мая, глава внешнеполитического ведомства «незалежной» Дмитрий Кулеба. Трансляция встречи украинского министра и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид велась на YouTube.

Я обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы ОБСЕ уделяло значительно больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и увеличивала количество усилий на крымском направлении. Нужно, чтобы ОБСЕ уделяла больше внимания односторонним шагам России, которые подрывают базовые принципы ОБСЕ, — сказал Кулеба.

В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ отметила, что организация «документирует определенные инциденты».

Шмид также добавила, что специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ необходимо расширить возможности для проведения наблюдений, а также провести работы по разминированию в Донбассе.

Генеральный секретарь ОБСЕ прибыла на Украину по приглашению главы МИД страны. Шмид пробудет с рабочим визитом на Украине с 26 по 30 мая.

Обратите внимание на точность формулировок. Звучат фразы «по Крыму», «на крымском направлении», но никак не «в Крыму». При этом российские власти не раз приглашали миссии и ООН, и ОБСЕ, и Совета Европы побывать в Крыму и составить собственное впечатление обо всем, что происходит на полуострове.

Но все дело как раз в том, что и международным структурам, и украинским властям выгоден «мониторинг» со стороны. Точнее, с территории Украины. Все данные для таки мониторинговых миссий черпаются из СМИ «незалежной» и специально подобранных групп в соцсетях (а вы думали, что их предназначение только троллинг, нет, еще и создание «картинки», иллюзии недовольства и «попрания свобод» в Крыму). Не сомневаюсь, что такой «мониторинг» будет усилен.

Интересно, что пару дней назад в Крым прибыла с ознакомительным визитом (в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов») неофициальная делегация из 25 граждан Германии. Ее глава Виктор Триппель уже пристыдил Европу за санкции, введенные в отношении Крыма. Он отметил, что полуостров является безопасным регионом, который продолжает развиваться.

Стыдно за Европу. Это двойные непонятные стандарты, — сказал глава немецкой делегации.

И он прав. Какими еще «стандартами» можно пояснить односторонние выводы мониторинговой миссии ОБСЕ «по Крыму», которая и в Крыму-то никогда не была. Короче, я Пастернака не читал, но осуждаю…

Егор Лиходеев.