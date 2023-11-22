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Миграционная ситуация в Республике на особом контроле — Сергей Аксёнов

Миграционная ситуация в Республике Крым на особом контроле — Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:59 22.11.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел совещание по вопросам беженцев и трудовых мигрантов на территории Республики Крым, которое прошло по инициативе Первого заместителя Председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Специального представителя Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина.

Обсуждались миграционная ситуация, переселение и обустройство беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе обучение и трудоустройство детей иностранных граждан.  Сергей Аксёнов заверил, что миграционные процессы в республике всегда были на особом контроле, а проблемные вопросы решаются в ручном режиме. В свою очередь Константин Затулин поблагодарил руководство Республики Крым за совместную работу и заверил, что вопросы, связанные с миграционной политикой, будут детально обсуждаться в Государственной Думе, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым. 

Также в мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, министры Республики Крым и представители ведомств.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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