Миграционная ситуация в Республике Крым на особом контроле — Сергей Аксёнов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел совещание по вопросам беженцев и трудовых мигрантов на территории Республики Крым, которое прошло по инициативе Первого заместителя Председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Специального представителя Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина.

Обсуждались миграционная ситуация, переселение и обустройство беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе обучение и трудоустройство детей иностранных граждан. Сергей Аксёнов заверил, что миграционные процессы в республике всегда были на особом контроле, а проблемные вопросы решаются в ручном режиме. В свою очередь Константин Затулин поблагодарил руководство Республики Крым за совместную работу и заверил, что вопросы, связанные с миграционной политикой, будут детально обсуждаться в Государственной Думе, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Также в мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, министры Республики Крым и представители ведомств.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым