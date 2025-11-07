Михаил Мишустин про НДС: «Начнем с 20 млн». Ранее, в Госдуме поддержали налоговые поправки, но предложили отсрочку. Теперь цифры озвучил Председатель Правительства

Законопроект о снижении лимитов для УСН и патента получил «зеленый свет» на первом чтении, но профильный комитет предлагает дать бизнесу больше времени на адаптацию. Эксперты указывают на риски для регионального бизнеса.

Законопроект, ужесточающий налоговые требования для части малого бизнеса, вернулся из профильных комитетов с общей рекомендацией к принятию в первом чтении. Несмотря на концептуальную поддержку, Комитет по бюджету и налогам выступил с инициативой продлить переходный период для компаний.

Напомним, инициатива предполагает снижение порога доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН) с текущих 60 млн до 10 млн рублей. Компании, чей доход превысит новый лимит, будут обязаны переходить на общую систему налогообложения (ОСНО) и станут плательщиками НДС.

Согласно заключению Комитета по бюджету и налогам, нововведения, по данным ФНС, затронут относительно небольшой сегмент бизнеса: на общую систему перейдут около 15% налогоплательщиков на УСН и 6,6% — на патенте. Однако ключевым замечанием комитета стал срок вступления изменений в силу — 1 января 2026 года. По мнению экспертов, этого периода может быть недостаточно для подготовки бизнеса. В связи с этим предлагается законодательно продлить переходный период.

Комитет предлагает продлить период изменения пороговых значений доходов, чтобы дать бизнесу больше времени для подготовки и адаптации к новым правилам, — отмечается в заключении.

Также в документе содержатся точечные исключения. В частности, предлагается не применять пониженный порог для некоторых предприятий в сельской местности. Для отдельных категорий крупных компаний, перечень которых является закрытым, порог, напротив, может быть повышен до 450 млн рублей.

Проект получил широкую институциональную поддержку. Счетная палата РФ и Центральный банк концептуально одобряют инициативу. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам также высказался за принятие законопроекта в первом чтении. Юристы парламента не нашли в документе концептуальных замечаний правового характера.

Правительство России смягчит условия уплаты НДС для малого и среднего бизнеса. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин 06 ноября на заседании Правительства, порог доходов для уплаты налога будет поэтапно снижаться: с 2026 года – налог будут платить при доходах от 20 млн рублей. С 2027 года – от 15 млн рублей. С 2028 года – от 10 млн рублей.

Эксперты о рисках и последствиях

Среди крымских юристов предложенные поправки вызвали неоднозначную реакцию. Марк Мина, управляющий партнер крымской юридической компании «Мина и Партнеры», оценивает инициативу в негативном ключе:

Предложенные изменения — это не просто корректировка, а кардинальная смена правил игры, которая может ударить по самым активным и успешным представителям малого бизнеса. Резкое снижение лимита до 10 млн рублей — жесткая мера, которая может снизить рост на стадии его начала. Для предпринимателя, который только вышел на стабильный доход, это может стать неподъемным бюрократическим и налоговым бременем. Вместо стимулирования развития мы рискуем получить штраф за успех, — заявил Мина.

С другой стороны, Андрей Добренький, управляющий партнер крымской компании «Правовой эксперт», считает, что паника преждевременна, а сами поправки — давно назревшая мера:

Не стоит драматизировать. Во-первых, поправки затронут менее 15% бизнеса на УСН — это точечное воздействие на наиболее крепкие компании, которые объективно готовы нести большую налоговую нагрузку. Во-вторых, предлагаемый переходный период — это разумный компромисс, который дает бизнесу время на адаптацию. Переход на ОСНО, безусловно, сложнее, но это естественный этап роста. Прозрачность и выход из «налоговых ниш» — это общемировой тренд. Наша задача как юристов — не нагнетать страх, а помочь бизнесу грамотно пройти этот переход, смоделировав последствия уже сейчас, — прокомментировал Добренький.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Государственной Думой в ближайшее время. Основные дискуссии, вероятно, развернутся вокруг продолжительности переходного периода и перечня исключений.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 41