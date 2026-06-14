Михаил Развожаев: «Даже под звуки воздушных тревог Севастополь остаётся полным жизни, планов и надежд»

С днём рождения, наш легендарный Севастополь!

Для каждого из нас Севастополь — это точка опоры. Особая система координат, по которой мы сверяем свою жизнь.

Мы помним город разным. Радуемся его преображению, вместе строим планы, а уезжая даже на короткий срок — всё равно продолжаем «жить» его новостями и искать знакомые места на фотографиях.

У каждого севастопольца есть свой любимый маршрут, по которому он обязательно проведет гостей. Кто-то предложит выпить кофе на Графской пристани, кто-то пригласит на прогулку по вечерней Балаклаве, а кто-то позовёт встретить закат на Фиоленте или пройтись по Большой севастопольской тропе. В этом — наше общее желание поделиться городом, который любишь всем сердцем, которым гордишься и который преданно оберегаешь.

Сегодня мы, по сути, переживаем Третью оборону. В моменты, когда враг пытается атаковать наш мирный дом, каждый особенно остро чувствует: насколько дорог нам Севастополь. Нас пытаются лишить того, что нам дорого, но это лишь сильнее объединяет нас в желании сохранить и защитить родной город!

Мы часто говорим об истории Города-Героя. И это закономерно: немногим городам выпала такая великая и трудная судьба. Но история — продолжается не только в книгах и памятных датах. Она — в каждом мгновении. Даже под звуки воздушных тревог Севастополь остаётся полным жизни, планов и надежд.

Время вновь доказывает: невозможно уничтожить характер, память и любовь людей к своему городу.

Пусть впереди у нашего Севастополя будет как можно больше светлых дней и поводов для радости.

С праздником, дорогие севастопольцы!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

источник: Правительство Севастополя

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