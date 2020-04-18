Михаил Развожаев и Владимир Немцев приняли участие в онлайн-совещании по поддержке бизнеса

Совещание провел заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и Министр экономического развития Максим Решетников.

Участники совещания говорили о возможном точечном изменении трудового законодательства. По словам Медведева, в сложившихся условиях работники могут не получать зарплату, потому что их работодатели, по сути, банкроты, и не могут получать пособий по безработице, потому что они числятся трудоустроенными.

Вот из этой модели нам нужно найти выход, но максимально аккуратный, конечно, не разбалансирующий трудовые отношения, не ставящий под угрозу интересы работника, – подчеркнул он.

Медведев также отметил , что пандемию необходимо признать «обстоятельством непреодолимой силы», и напомнил, что Правительство уже приняло решение по арендной плате для пострадавших от кризиса предприятий бизнеса. По его словам, в этом случае можно было бы использовать понятие «форс-мажора».

По поручению врио губернатора Севастополя, секретаря регионального отделения «Единой России» Михаила Развожаева правительством города разработаны и реализуется несколько видов поддержки малого и среднего бизнеса.

Начнем с того, что у нас действует свой перечень наиболее пострадавших отраслей, куда вошли сферы связанные с туризмом. Думаем о поддержке наших судоремонтников, судостроителей и аграриев. Изначально у нас была введена отсрочка по арендным платежам госимущества с марта по июнь, однако мы решили 100% отменить арендные платежи по госимуществу и земельным участкам, а также ввести полную отмену налогов на имущество и землю за второй квартал. При этом арендодатели смогут воспользоваться этими льготами при условии снижения для своих арендаторов арендной платы — на 50% для тех, кто продолжает вести деятельность, и на 100%, если деятельность приостановлена. Мы будет поддерживать предприятия, которые сохраняют трудовые коллективы в условиях ограничений и трудоустраивать безработных граждан, – рассказал Михаил Развожаев.

Для севастопольских предприятий предусмотрена субсидия в размере 12 тыс. рублей на каждого сохраненного и нового работника. В городе ввели снижение процентной ставки по микрозаймам в Фонде микрофинансирования – с 6% до 3%. Снизили налоговые ставки по упрощенной системе. По системе «доходы» — с 4% снизили до 1%, по системе «доходы минус расходы» – с 10% до 5%.

Также предусмотрена реструктуризация графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозаймов на 3-10 месяцев. С 27 марта снижена процентная ставка по новым микрозаймам – до 1/2 ставки Центробанка РФ (ставка ЦБ сейчас 6%). И поручительств, предоставляемых гарантийным фондом до 0,75% для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе онлайн-совещания Дмитрий Медведев подчеркнул, что итоги встречи будут в короткие сроки обобщены и проработаны.

По итогам нашей сегодняшней работы я подготовлю необходимые поручения и напишу отдельный доклад на имя Президента, — добавил Медведев, сказав, что часть этих вопросов он предварительно с Главой государства уже обсудил.

Напомним, в среду, 15 апреля, Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу. Президент также предложил предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля, доработать список системообразующих предприятий, направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам.

Фото: пресс-служба СРО партии «Единая Россия».