Михаил Развожаев и Владимир Немцев приняли участие в онлайн-совещании по поддержке бизнеса

Совещание провел заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.
Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и Министр экономического развития Максим Решетников.
Участники совещания
Вот из этой модели нам нужно найти выход, но максимально аккуратный, конечно, не разбалансирующий трудовые отношения, не ставящий под угрозу интересы работника, – подчеркнул он.
Медведев также
По поручению врио губернатора Севастополя, секретаря регионального отделения «Единой России» Михаила Развожаева правительством города разработаны и реализуется несколько видов поддержки малого и среднего бизнеса.
Начнем с того, что у нас действует свой перечень наиболее пострадавших отраслей, куда вошли сферы связанные с туризмом. Думаем о поддержке наших судоремонтников, судостроителей и аграриев. Изначально у нас была введена отсрочка по арендным платежам госимущества с марта по июнь, однако мы решили 100% отменить арендные платежи по госимуществу и земельным участкам, а также ввести полную отмену налогов на имущество и землю за второй квартал. При этом арендодатели смогут воспользоваться этими льготами при условии снижения для своих арендаторов арендной платы — на 50% для тех, кто продолжает вести деятельность, и на 100%, если деятельность приостановлена. Мы будет поддерживать предприятия, которые сохраняют трудовые коллективы в условиях ограничений и трудоустраивать безработных граждан, – рассказал Михаил Развожаев.
Для севастопольских предприятий предусмотрена субсидия в размере 12 тыс. рублей на каждого сохраненного и нового работника. В городе ввели снижение процентной ставки по микрозаймам в Фонде микрофинансирования – с 6% до 3%. Снизили налоговые ставки по упрощенной системе. По системе «доходы» — с 4% снизили до 1%, по системе «доходы минус расходы» – с 10% до 5%.
Также предусмотрена реструктуризация графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозаймов на 3-10 месяцев. С 27 марта снижена процентная ставка по новым микрозаймам – до 1/2 ставки Центробанка РФ (ставка ЦБ сейчас 6%). И поручительств, предоставляемых гарантийным фондом до 0,75% для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В ходе онлайн-совещания Дмитрий Медведев подчеркнул, что итоги встречи будут в короткие сроки обобщены и проработаны.
По итогам нашей сегодняшней работы я подготовлю необходимые поручения и напишу отдельный доклад на имя Президента, — добавил Медведев, сказав, что часть этих вопросов он предварительно с Главой государства уже обсудил.
Напомним, в среду, 15 апреля, Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу. Президент также предложил предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля, доработать список системообразующих предприятий, направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам.
Фото: пресс-служба СРО партии «Единая Россия».