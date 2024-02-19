Михаил Развожаев подписал соглашение о сотрудничестве между Севастополем и Российскими студенческими отрядами

На форуме-выставке «Россия» в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Соглашение подписал губернатор города Севастополя, член Оргкомитета Юбилейного года Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Развожаев и руководитель (командир) Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

Участниками Севастопольского регионального отделения являются более 600 студентов и более 2000 представителей губернаторских школьных трудовых отрядов.

Для нас важно это соглашение. Благодаря ему, мы сможем постоянно получать информацию о рабочих местах наиболее интересных, которые открываются в других регионах. Ведь одна из целей стройотрядов (хотя, конечно, важно, что у нас ребята и в Севастополе работают), это еще и возможность посмотреть нашу страну, съездить на большие стройки Газпрома, Роснефти, в Сибирь, на Дальний Восток. Эти возможности благодаря этому соглашению у севастопольских студентов появятся, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Студенческие отряды Севастополя активно реализуют проекты для молодежи. В этом году регион станет организатором всероссийской школы по подготовке руководителей сервисных отрядов, окружной школы сервиса и гостеприимства «Мастерская гостеприимства Юга», профориентационного марафона «Найди призвание!», всероссийского форума студенческих педагогических отрядов.

В Севастополе активно развивается направление трудовых отрядов подростков РСО, были созданы губернаторские школьные трудовые отряды, в составе которых учащиеся получают официально трудоустройство во время каникул в составе отрядов. В этом году в регионе пройдет более 40 профориентационных мероприятий.

Губернатор Севастополя Михаил Владимирович входит в состав оргкомитета юбилейного года студенческих отрядов и оказывает значительную поддержку нашему движению. В Севастополе активно развивается направление губернаторских школьных трудовых отрядов, в прошлом году общее число трудоустроенных школьников превысило 2000 человек. В юбилейный год планируем увеличение этой цифры и активное тиражирование практики в регионы страны», — поделился Дмитрий Парамонов.

В следующем году студенческие отряды Севастополя отметят 10-летие с момента возрождения движения студенческих отрядов Севастополя. Уже сейчас планируется проведение мероприятий всероссийского масштаба на следующие 2 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

