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Михаил Развожаев провёл совещание на стройплощадках больницы скорой помощи и нового корпуса онкодиспансера
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Михаил Развожаев провёл совещание на стройплощадках больницы скорой помощи и нового корпуса онкодиспансера

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:07 11.02.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провёл выездное совещание на строительной площадке медицинского кластера. На Камышовом шоссе сейчас возводят два важнейших для города объекта: больницу скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера. Оба учреждения строятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Заказчиком выступает «Единая дирекция капитального строительства», генеральным подрядчиком — ООО «РТ-СоцСтрой».

Согласно проекту, оба медучреждения будут включать по пять корпусов, где расположатся приемные отделения, операционные блоки, стационары, диагностические и лабораторные службы, пищеблоки.

Убедился, что динамика на объектах хорошая, монолитные работы идут по плану, без сбоев. Строители увеличили темп, подтянули дополнительные силы и технику. На БСМП сейчас работает 160 строителей, а на онкодиспансере — 120. В ближайшие два месяца людей на стройплощадках станет ещё больше. Как и договаривались, графики строительства скорректировали так, что к декабрю все основные строительные работы будут закончены. Дальше начнётся отделка и установка оборудования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Планируется, что все работы, включая установку медицинского оборудования в новых лечебных учреждениях, будут завершены к концу лета 2025 года.

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Напомним, в ноябре 2023 года в Казачьей бухте открылась построенная поликлиника для взрослых и детей. В январе начала работать врачебная амбулатория на Фиоленте. Сейчас идёт строительство поликлиники в микрорайоне Шевченко и детской поликлиники на Корабельной стороне.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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