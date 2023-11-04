Михаил Развожаев: «Секрет единства севастопольцев прост – в любви к своему городу и в уважении к своим соседям»

Уважаемые севастопольцы! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Россия пережила множество сложных моментов в своей истории, попыток убить национальный дух. Но нашу страну невозможно сломить. Потому что Россия — это про созидание, готовность прийти на помощь и сплоченность всех живущих в огромной многонациональной стране.

В Севастополе живут представители больше 100 национальностей. Секрет единства севастопольцев прост – в любви к своему городу и в уважении к своим соседям. Так в Севастополе было всегда!

Герой Советского Союза, командир пулемётного расчёта Чапаевской дивизии Приморской армии Крымского фронта Нина Андреевна Онилова — украинка, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза Николай Алексеевич Остряков — русский, командир подводной лодки «М-117» бригады подводных лодок Черноморского флота, Герой Советского Союза Астан Николаевич Кесаев — осетин, командир эсминца Черноморского флота «Бойкий», участник обороны Севастополя Георгий Фёдорович Годлевский — поляк, поэт Эдуард Аркадьевич Асадов (почетный гражданин Севастополя) — армянин. Скульптор Амандус Адамсон создатель визитной карточки Севастополя – памятника затопленным кораблям – эстонец. Список можно продолжать до бесконечности.

Единство — это то, что сегодня, во время специальной военной операции, как никогда нужно России. Наши парни отправляются на передовую, потому что не могут по-другому. Их матери, жёны, сёстры собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, чтобы помочь всем нашим ребятам, которые сражаются с неонацистами.

Наше единство — в дружбе и духовности, в уважении к истории и национальным традициям, в памяти предков, живших на нашей земле, в бесконечной любви к Родине.

Мы непобедимы, потому что мы вместе!

С праздником!

губернатор Севастополя Михаил Развожаев