Севастополь — среди регионов, достигших лучших результатов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин провёл совещание с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, представителями министерств и профильных ведомств. В ходе совещания обсудили социально-экономическое развитие регионов на ближайшие годы. Одним из ключевых направлений работы в этой сфере является дорожное хозяйство. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ремонт дорог в городе идёт опережающими темпами, с начала года работы завершены уже на 45 объектах.

В прошлом году Севастополь вошёл в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», наш регион был награждён символическим золотым дорожным катком. В этом году мы планируем отремонтировать более 120 автодорог общей протяжённостью свыше 55 км, а также 3 моста. Благодаря тому, что мы провели контрактование ещё в прошлом году, работы на 45 объектах уже завершены. В этом году мы должны достигнуть планового значения доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, в размере 85%; на сегодняшний день мы уже достигли 83,80% и перевыполняем планы по другим показателям. Благодарю Марата Шакирзяновича за внимание к Севастополю и личный контроль важных для города проектов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Глава города также доложил Марату Хуснуллину о ходе работ по госпрограмме на этот год.

Мы должны достроить и ввести в эксплуатацию 25 объектов капитального строительства. Идём в хорошем темпе, — заключил губернатор Севастополя.

В свою очередь, вице-премьер отметил высокий уровень достижения государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Республика Крым и Севастополь показывают неплохие результаты комплексной работы. В 2023 году регионы вышли на высокий уровень достижения госпрограммы социально-экономического развития, который составил 99%, кассовое исполнение также находится на высоком уровне. По итогам реализации госпрограммы в прошлом году достигнуты все показатели, в том числе, ключевые — это приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние, создание новых мест в школах и детских садах, чтобы детям было как можно комфортнее получать качественное образование. Прошу коллег внимательнее работать над совершенствованием качества планирования реализации проектов госпрограммы и держать на контроле существующие вопросы, — говорит Марат Хуснуллин.

На совещании также обсудили вопросы, связанные с планами развития до 2030 года и прогнозом до 2036 года.

В своём Послании Президент обозначил целый ряд новых нацпроектов и задач. Поэтому сейчас важно интегрировать существующую программу социально-экономического развития с теми приоритетами и новыми задачами, которые у нас есть, включая строительство жилья, дорог объектов образования и здравоохранения, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, — отмечает вице-премьер.

Помимо строительства, реконструкции и ремонта дорог в Севастополе и Крыму, участники совещания обсудили вопросы формирования опорной сети в Севастополе, вопросы канализационно-очистных сооружений, а также программу льготного кредитования участников свободной экономической зоны — она действует в Севастополе и Республике Крым с 2022 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя