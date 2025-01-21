Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Микрозайм «Бренд» от Фонда микрофинансирования предпринимательства РК поможет продвижению крымской продукции
актуально в республике
Микрозайм «Бренд» от Фонда микрофинансирования предпринимательства РК поможет продвижению крымской продукции
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

Микрозайм «Бренд» от Фонда микрофинансирования предпринимательства РК поможет продвижению крымской продукции

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:42 21.01.2025

Условия программы предполагают выдачу микрозаймов в размере от 150 тысяч до 5 млн рублей под 10% годовых Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым запускает новую льготную программу – микрозайм «Бренд», призванную стимулировать развитие и продвижение уникальной крымской продукции. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов республики Крым Ирина Кивико.

Условия программы предполагают выдачу микрозаймов в размере от 150 тысяч до 5 млн рублей под 10% годовых субъектам МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере производства товаров местного бренда на территории республики.

Микрозайм «Бренд» нацелен на поддержку производителей, чья продукция соответствует определению «местный бренд». Напомню, что к этой категории относятся товары, производимые на территории республики и удовлетворяющие таким критериям, как соответствие требованиям качества и безопасности, зарегистрированный товарный знак, а также обладающие уникальным дизайном упаковки, отражающим связь с культурными, историческими или географическими особенностями Республики Крым, — напомнила Ирина Кивико.

Ранее вице-премьер заявляла о необходимости развивать региональный бренд «Сделано в Крыму», с добровольной сертификацией, подтверждающей высокое качество продукции. Такой инструмент позволит сделать крымские товары более узнаваемыми как на внутренних, так и на внешних рынках.

Узнайте больше:  Важно! С 1 марта вводятся новые правила госрегистрации недвижимости для юридических лиц

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день организация предлагает 15 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: бизнес в Крыму

бизнес в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x