Микрозайм «Бренд» от Фонда микрофинансирования предпринимательства РК поможет продвижению крымской продукции

Условия программы предполагают выдачу микрозаймов в размере от 150 тысяч до 5 млн рублей под 10% годовых Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым запускает новую льготную программу – микрозайм «Бренд», призванную стимулировать развитие и продвижение уникальной крымской продукции. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов республики Крым Ирина Кивико.
Условия программы предполагают выдачу микрозаймов в размере от 150 тысяч до 5 млн рублей под 10% годовых субъектам МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере производства товаров местного бренда на территории республики.
Микрозайм «Бренд» нацелен на поддержку производителей, чья продукция соответствует определению «местный бренд». Напомню, что к этой категории относятся товары, производимые на территории республики и удовлетворяющие таким критериям, как соответствие требованиям качества и безопасности, зарегистрированный товарный знак, а также обладающие уникальным дизайном упаковки, отражающим связь с культурными, историческими или географическими особенностями Республики Крым, — напомнила Ирина Кивико.
Ранее вице-премьер заявляла о необходимости развивать региональный бренд «Сделано в Крыму», с добровольной сертификацией, подтверждающей высокое качество продукции. Такой инструмент позволит сделать крымские товары более узнаваемыми как на внутренних, так и на внешних рынках.
Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день организация предлагает 15 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму