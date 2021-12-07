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«Милые бранятся – только тешатся»? В Севастополе задержан угрожавший расправой своей сожительнице
Фото: pxhere.com

«Милые бранятся – только тешатся»? В Севастополе задержан угрожавший расправой своей сожительнице

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:58 07.12.2021

Бытовой конфликт закончился возбуждением уголовного дела.

В Севастополе в полицию поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что ей угрожают физической расправой. Как стало известно, вечером женщина находилась в квартире, где на почве личных неприязненных отношений между ней и её сожителем возникла ссора. Во время словесного конфликта мужчина схватил со стола нож и, замахиваясь, стал угрожать расправой. Жительница Севастополя испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району прибыли на место происшествия и задержали неоднократно судимого 44-летнего дебошира. В ходе осмотра квартиры сотрудники полиции изъяли нож, имеющий доказательное значение по делу. Свою вину в совершении преступления подозреваемый признал, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

«Милые бранятся – только тешатся»? В Севастополе задержан угрожавший расправой своей сожительнице

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