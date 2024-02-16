Милые бранятся – только тешатся… до тех пор, пока в руках не оказывается нож. Случай в Крыму

В Крыму прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Судом установлено, что 1 июля 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый, находясь в помещении спальной комнаты своей квартиры, вступил в конфликт с сожительницей. В ходе возникшей ссоры злоумышленник взял нож с поверхности стола, находящегося в той же комнате, с помощью которого нанес один удар в область живота потерпевшей. В результате потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью. Мужчина приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.