Минэкономразвития РК: вопреки санкциям и другим внешним факторам Крым уверенно развивается

В своем вступительном слове заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, отметила достижения республики за последний год.

Слаженная работа Правительства Республики Крым и всех органов власти позволила оперативно, в сжатые сроки эффективно решать проблемы в экономике и социальной сфере, менять жизнь крымчан к лучшему. Вопреки санкциям и другим внешним факторам Крым уверенно развивается. Объем ВРП по итогам 2024 года превысит 768 млрд рублей, темп составит 100%. Уже в следующем году мы ожидаем рост экономики республики на уровне 2,5 — 3% ежегодно, — отмечает Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила и основные положительные показатели. Так, собственные доходы бюджета за 2024 год увеличились на 28,6%, поступило более 132,3 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей.

В промышленности объем отгруженных товаров превысил показатели прошлого года на 13,7%.

Наращивается объем жилищного строительства. Введено 1 млн 240 тыс. кв. метров жилья, том числе многоквартирного – 330 тыс. кв. метров (рост на 4,4%).

Государство оказывает существенную помощь в развитии агропромышленного комплекса. В 2024 году объем поддержки составил почти 2,9 млрд руб. В результате производство продукции животноводства увеличено на 5,3% и это на фоне засушливого лета. В хозяйствах всех категорий производство мяса увеличено на 11,8% — это лучший показатель среди субъектов южного федерального округа. Собран хороший урожай винограда – 123 тыс. тонн, это на 6,8% больше, чем в 2023 году.

Несмотря ни на что, Крым остается одним из самых популярных направлений для отдыха и оздоровления. За прошедший год в республику приехало более 6 млн туристов, это на 16,3% больше, чем в 2023 году.

Стабильно увеличивается потребительский спрос, товарооборот розничной торговли вырос на 8,6% и составил 474,2 млрд руб. Этому способствовал рост заработной платы на 16,2% (в 2024 году её размер составил 54 436 руб.). В целом реальные доходы населения (с учетом инфляции) за год выросли на 7,4%, — заявила Ирина Кивико.

Занятости населения способствует развитие малого и среднего предпринимательства, в Республике Крым реализуется целый ряд мер поддержки таких как, льготное финансирование, грантовая поддержка и многие другие виды.

Отдельного внимания заслужил вопрос инвестиционной политики.

Одной из основных мер, позволяющих снизить влияние санкций, является создание благоприятного инвестиционного климата. Министерством проведена большая работа по поддержанию инвестиционной привлекательности республики в сложный период, найдены новые механизмы поддержки предпринимательства и взаимодействия с бизнесом. Ведется системная работа с муниципальными образованиями по поиску новых инвестиционных площадок, — отмечает вице-премьер.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым