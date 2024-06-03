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Минфин запускает новый уникальный образовательный проект «Школа у моря»
фото: пресс-службы Министерства финансов РК

Минфин Крыма запускает новый уникальный образовательный проект «Школа у моря»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:22 03.06.2024

Минфин Крыма совместно с НИФИ Минфина России, Центром изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Министерством образования, науки и молодежи РК запускает новый уникальный по своему содержанию образовательный проект «Школа у моря». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

500 школьников со всех уголков Крыма на протяжении 21 дня, с 24 июня по 14 июля, соберутся на берегу Черного моря в Детском Оздоровительном Центре «Алые паруса» в рамках уникального образовательного проекта «Школа у моря», — анонсировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, в рамках Школы специально обученные культуре экономического мышления волонтеры погрузят детей в период их оздоровления в мир инициатив и проектной деятельности.

А для повышения знаний в сфере финансовой грамотности представители Управления Федеральной налоговой службы по РК и Южного Главного управления Центробанка познакомят школьников с основами общественных финансов, банковской деятельностью и налоговой системой.

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Кроме того, к деятельности в Школе по сопровождению обучения подростков будут привлечены кандидаты психологических наук, кандидаты экономических наук, специалисты Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России и эксперты-спикеры.

Проект даст каждому ребёнку возможность для развития культуры экономического мышления и знаний, умений, навыков в сфере финансовой грамотности и проектной деятельности, необходимых для ориентации и адаптации современных обучающихся к происходящим изменениям в жизни общества, проложит маршрут к познанию себя и реализации своих способностей, — сказала Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК

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