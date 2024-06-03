Минфин Крыма запускает новый уникальный образовательный проект «Школа у моря»

500 школьников со всех уголков Крыма на протяжении 21 дня, с 24 июня по 14 июля, соберутся на берегу Черного моря в Детском Оздоровительном Центре «Алые паруса» в рамках уникального образовательного проекта «Школа у моря», — анонсировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, в рамках Школы специально обученные культуре экономического мышления волонтеры погрузят детей в период их оздоровления в мир инициатив и проектной деятельности.

А для повышения знаний в сфере финансовой грамотности представители Управления Федеральной налоговой службы по РК и Южного Главного управления Центробанка познакомят школьников с основами общественных финансов, банковской деятельностью и налоговой системой.

Кроме того, к деятельности в Школе по сопровождению обучения подростков будут привлечены кандидаты психологических наук, кандидаты экономических наук, специалисты Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России и эксперты-спикеры.

Проект даст каждому ребёнку возможность для развития культуры экономического мышления и знаний, умений, навыков в сфере финансовой грамотности и проектной деятельности, необходимых для ориентации и адаптации современных обучающихся к происходящим изменениям в жизни общества, проложит маршрут к познанию себя и реализации своих способностей, — сказала Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК